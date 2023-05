El pilot sallentí d’Artbox Team Pau Alsina (Moto Club Manresa) va millorar el rendiment que va oferir el primer cap de setmana de maig a l’Autòdrom d’Estoril i va aconseguir una setena i una catorzena posició en la tercera i la quarta proves de l’European Talent Cup que es van disputar al circuit Ricardo Tormo.

Pau Alsina va tenir algunes dificultats per trobar-se còmode amb les prestacions de la seva motocicleta en les dues sessions d’entrenaments lliures, però la seva perseverança va propiciar que finalitzés en cinquè lloc la FP1 i en vuitè la FP2.

Malauradament, en les sessions classificatòries, dissabte, el sallentí no va trobar el moment idoni per completar una volta perfecta i va assolir la setena posició a la QP1 i la desena a la QP2. Per tant, va haver d’iniciar la primera de les carreres des del dotzè lloc i la segona des del quinzè.

En contraposició, diumenge, Pau Alsina va protagonitzar dues grans sortides. Aquesta circumstància li va permetre integrar-se en el grup capdavanter a la primera cursa i certificar la setena posició (27 minuts, 35 segons i 497 mil·lèsimes).

La segona carrera va ser més exigent i, tot i signar un gran inici, el sallentí es va veure relegat a lluitar en el segon grup de pilots i va ser catorzè (27 minuts, 43 segons i 251 mil·lèsimes). Després de les quatre primeres proves de l’European Talent Cup, Pau Alsina ocupa el desè lloc a la classificació general (21 punts).