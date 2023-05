Un gran inici de quart període a casa i el desànim visitant van posar la cirereta al pastís d’una temporada de somni per al CB Castellet. El triomf per 73 a 62 davant del Bàsquet Sitges, el principal rival per a assolir la segona posició al grup 6 de Segona Catalana, va desencadenar l’eufòria entre el públic. Les graderies estaven farcides de santvicentins, molts dels quals feia anys que no trepitjaven el Municipal d’Esports del poble. I és que el club bagenc feia 38 anys que no tenia un sènior masculí a 1a Catalana.

Aquest és el tercer ascens en tres temporades dels bagencs i, encara que el grup de jugadors estava acostumat a assolir-ne, la temporada no va ser un camí de roses. L’equip estava convençut de les seves possibilitats, però el club no els volia posar cap mena de pressió extra. La primera part de campanya va iniciar amb Lluís Orrit al capdavant de l'equip, un entrenador amb una bona trajectoria, però per motius personals va ser substituït una mica abans de Nadal. L'escollit per reemplaçar-lo fou Dídac Vidal, també amb gran curriculum a les seves espatlles. La connexió amb l’equip va ser imminent, però alguns mals hàbits es van traduir en dues derrotes consecutives. Era el moment més crític de l’equip, però els bagencs van corregir els mals vicis que va detectar Vidal, i van començar a encadenar victòries contra els millors equips de la lliga, uns triomfs que els apropaven a la zona més alta de la classificació. Una segona volta gairebé perfecta en la qual només van sumar una desfeta, va refermar les opcions d’ascens directe.

L'ascens es va consumar just abans del darrer partit de fase regular davant del rival directe per la segona posició a la classificació, el Bàsquet Sitges. Un dia que quedarà marcat al record dels presents que van anar a veure el partit, tot i que aquest coincidís amb la final de l’Eurolliga. Una coincidència de nivell que no va frenar les ganes del públic local de viure un gran partit que va segellar un ascens que va acabar esdevenint gairebé històric a causa de les gairebé quatre dècades sense comptar amb representació a una categoria tan alta. Una fita que se celebrarà com toca i, des de la directiva, ja s’està buscant una jornada per a celebrar una rebuda a l’Ajuntament per a gaudir de l’ascens amb tot el poble.

Expectatives de cara al futur

De cara al curs vinent, però, les expectatives continuen altes. Per una banda, s’espera que el primer equip mantingui la categoria, però les intencions de la directiva és que comenci un relleu generacional amb jugadors provinents del sub-25. Aquest és un equip conformat en gran part per joves jugadors locals, que han d’aportar talent i més opcions al sènior. Un relleu gradual que ha de servir per anar introduint aquest grup de jugadors en la dinàmica d’un equip de primera, a més d’aconseguir ascensos per a reduir el diferencial de nivell entre els dos principals conjunts masculins del club del Bages. Aquesta era una intenció que ja s'havia de posar en pràctica aquesta temporada que tot just finalitza, però que per diversos motius no s’ha acabat materialitzant. Paral·lelament, el club santvicentí està centrant els seus esforços a bastir un gran sènior femení, que segueixi les passes del masculí, i que equilibri el nivell dels dos primers equips del club.