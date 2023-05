Tercera victòria consecutiva del Club Gimnàstic de Manresa. Les escapulades van ratificar, diumenge, al Gimnàstic Parc, el seu afany d'eludir el descens de categoria i van golejar amb contundència la UE Figueres (6 a 1) en partit corresponent a la 32a i antepenúltima jornada del grup 2n de la Primera Divisió Catalana Femenina. El triomf permet a les jugadores entrenades per Josep Maria Comellas pressionar les dues formacions que precedeixen les manresanes a la classificació, la Unificació CF Santa Perpètua (34 punts) i la Fundació Terrassa FC B (33). A hores d'ara, el Club Gimnàstic de Manresa suma 30 punts. La victòria de les escapulades encara hauria estat més valuosa si un dels dos conjunts vallesans hagués empatat o perdut. Malauradament, no va ser així. La Unificació CF Santa Perpètua va aconseguir un mínim triomf contra el CF Solsona (1 a 0) i la Fundació Terrassa FC B va sorprendre el CE Sabadell a domicili (1 a 2).

Pel que fa al partit contra la UE Figueres, el Club Gimnàstic de Manresa va palesar la seva determinació ofensiva des de l'inici de l'enfrontament. Malgrat tot, les escapulades van necessitar uns minuts per assentar-se sobre el terreny de joc i per calmar les emocions que les aclaparaven. Durant aquest període, el joc va ser poc vistós i es van succeir les fases en què la possessió de la pilota corresponia a una i altra formació. Transcorregut el primer quart d'hora, les accions de perill generades per les manresanes van començar a sovintejar. El primer gol de les amfitriones s'albirava a l'horitzó i la màxima golejadora de les escapulades, Isabel Maria Ramírez (autora de 10 gols), va ser l'encarregada d'avançar el seu equip a l'electrònic (min 23) amb una inapel·lable rematada de cap (1 a 0). L'avantatge va esperonar les manresanes i les anotacions de Zoé Torras (min 28) i Alba Molina (min 29) pràcticament van sentenciar el guanyador del partit (3 a 0).

El Club Gimnàstic de Manresa va encarar els primers minuts del segon període sense la necessària tensió competitiva i, en conseqüència, les seves futbolistes van cometre força errades. La més greu va propiciar el 3 a 1 (min 56). La visitant Laia Palomeras va marcar sense oposició arran d'un servei de cantonada favorable al conjunt de l'Alt Empordà. Josep Maria Comellas va optar aleshores per fer diverses substitucions amb l'objectiu de revertir aquesta perillosa dinàmica i la seva estratègia va fructificar. Isabel María Ramírez (min 61) va materialitzar el quart gol de les amfitriones i, ja en el tram final de l'enfrontament, Chaimaa Azraf (min 73) i Mar Lobato (min 89) van arrodonir la golejada.

Diumenge vinent, a partir de les 18 hores, el Club Gimnàstic de Manresa s'enfrontarà al cuer del grup, l'AE Cornellà de Terri, a la població del Pla de l'Estany. Sens dubte, una oportunitat immillorable per ampliar la ratxa actual. A més, les escapulades ja coneixeran els resultats dels seus oponents en la lluita per assolir la permanència. Dissabte, la Fundació Terrassa FC B rep el CD Sant Gabriel B (18 hores) i la Unificació CF Santa Perpètua visita el terreny de joc del Club Esportiu Berga (19 hores).

La derrota a Santa Perpètua de Mogoda segella el descens del CF Solsona

Tal com hem assenyalat amb anterioritat, el CF Solsova encaixar una mínima derrota al camp de la Unificació CF Santa Perpètua (1 a 0). La vallesana Maria Carmona va marcar i va determinar el guanyador de l'enfrontament en el tram final del segon període (min 83). La cinquena ensopegada seguida condemna el CF Solsona, dissetè amb 25 punts, al descens de categoria.

Per la seva banda, el Club Esportiu Berga va cedir la tercera derrota consecutiva al feu del CE Seagull B (2 a 1). Ariadna Artigas (min 34) va replicar el gol de la badalonina Polina Levchenko (min 24), però Stefany Gabriela Colmenares (min 75) va impedir a les blanc-i-vermelles trencar la seva mala ratxa actual.

El Club Esportiu Òdena i el CF Martorell guanyen i encara poden mantenir la categoria

Valuoses victòries del Club Esportiu Òdena i del CF Martorell en el grup 1r de la Primera Divisió Catalana Femenina. Els triomfs dels conjunts odenenc i martorellenc es van combinar amb l'ensopegada del CF Verdú-Vall del Corb, que va caure al seu terreny de joc contra la UE Sants (1 a 2), i amb les taules que van signar a Barcelona la UD Parc i l'AE Sant Vicenç (4 a 4). Aquests quatre marcadors revitalitzen, de forma substancial, les possibilitats d'aconseguir la permanència tant del CE Òdena com del CF Martorell. A hores d'ara, el CF Verdú-Vall del Corb, el catorzè classificat i el primer equip que eludiria el descens de categoria, té 26 punts. Rere seu, trobem la formació anoienca i l'AE Sant Vicenç, amb només un punt menys (25). El CF Martorell ocupa la dissetena posició amb 23 punts. La UD Parc tanca la taula classificatòria (13 punts).

La victòria del Club Esportiu Òdena al camp del vuitè classificat, la Fundació AE Prat (0 a 2) va ser molt meritòria. La destre carrilera dretana Èlia Compte en va ser l'artífex en materialitzar els dos gols del conjunt dirigit per Alberto González (minuts 60 i 66).

El CF Martorell va posar el punt final a una ratxa de dues derrotes seguides i va golejar el tretzè classificat, el CF Mirasol-Baco Unión, sense pal·liatius (5 a 0). Marta Valeriano (min 4), Núria Bonastre (min 21) i Magnolia Castellnou (min 29) van fonamentar el triomf de les blanc-i-vermelles durant el primer període (3 a 0). A la represa, Magnolia Castellnou va aconseguir un altre doblet (min 52) i Jasmina Alarcón va establir el marcador definitiu en transformar una pena màxima (min 89).