El Bàsquet Girona ha anunciat aquest divendres, com ja s'intuïa, que el seu entrenador fins ara, Aíto García Reneses, no continuarà a la banqueta de Fontajau la temporada vinent. Aíto, de 76 anys, havia tornat a les banquetes l'estiu passat per assumir les regnes d'un equip que havia ascendit a l'ACB de la mà de Marc Gasol en la presidència i a la pista. Al final, després d'un bon inici i d'un tram final irregular, els gironins han finalitzat en quinzena posició, amb 11 victòries i 23 derrotes.

El tècnic madrileny va arribar a Girona després d'un any sabàtic un cop havia acabat la seva relació contractual de quatre anys a l'Alba de Berlín. En la seva espectacular trajectòria hi ha nou lligues, cinc Copes, dues lligues alemanyes, una Recopa, dues Korac, una ULEB i una FIBA EuroCup, entre d'altres títols. A més, és el tècnic en actiu amb més partits a l'ACB, amb un total de 1.111 partits, sense comptar els de Primera Divisió, anteriors al 1983, amb els quals s'enfila a 1.314 enfrontaments. El Girona també ha confirmat en la nota que "està treballant en la confecció de l'staff de la temporada vinent". Des del seu entorn sona la possibilitat que vulgui comptar amb l'actual tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, que ja va entrenar a Fontajau entre els anys 2007 i 2008, però que encara té un any de contracte amb el seu actual equip. Martínez va admetre dimarts, en el canal de Twitch "La resistència del Nou Congost", que està obert a escoltar projectes i ofertes, tant del Manresa, com de fora.