«Som de Nacional! Som de Nacional! Som de Nacional!» Més de cinc-cents espectadors es van reunir, ahir, a l’estadi de Les Comes per donar suport a la formació femenina del CF Igualada en el seu afany de proclamar-se campiona de lliga de la Preferent Femenina i de segellar l’anhelat ascens a la Primera Divisió Nacional. Les blaves no van voler deixar el més mínim marge per al dubte i van golejar el seu màxim oponent en la lluita per assolir el títol, la SE AEM Lleida B (4 a 1).

L’excel·lent trajectòria de les jugadores dirigides per Víctor Torrijos en les tretze primeres jornades de la Fase per a l’Ascens (deu victòries, dos empats i una única derrota) obligava el conjunt lleidatà a vèncer, en aquesta darrera, per dos gols de diferència a la capital de l’Anoia per arrabassar la primera posició final a les amfitriones.

El CF Igualada va palesar des del primer minut de joc la seva determinació ofensiva. Quan tot just s’havien consumit 47 segons, Mar Serracanta no va poder controlar una intencionada centrada des de la posició d’extrem dreta de Laia García Peke i una defensa visitant va tallar l’enverinada assistència rasa d’Esther Soler envers Marina Salanova (min 2).

Malgrat tot, la primera ocasió de gol va correspondre a les lleidatanes. La destre mig centre Paula Barreira va intentar sorprendre Queralt Iglesias amb un xut armat des de 35 m que va sortir ben a prop de la creueta superior esquerra de la porteria igualadina (min 5). Un minut i escaig després, Meritxell Martorell va culminar una incursió per la dreta amb una perillosa centrada xut que Queralt Iglesias va blocar. Va ser la primera de les sis intervencions de mèrit de l’àgil portera blava. La interior Laura Marcet va replicar amb un intencionat xut ras des de la frontal de l’àrea de penal que va aturar amb dificultats Xènia Siuraneta (min 9).

El ritme va ser vertiginós fins al min 17. Després, es va calmar lleugerament. En aquesta primera fase de l’enfrontament, Laura Ribas i Laia García Peke havien convertit la banda dreta de l’atac igualadí en una font inesgotable d’accions de perill. El principal argument ofensiu de les visitants era la complicitat de les davanteres Meritxell Martorell i Alexandra Taberner. Precisament, una centrada des de la dreta va habilitar Marina Salanova per rematar de cap des d’una immillorable posició, però la davantera no va poder dirigir la pilota a porteria (min 28). Va ser el preludi del primer gol de les amfitriones. Salanova va penetrar fins a la línia de fons i va centrar enrere envers Laia García Peke. L’extrem va xutar des de l’interior de l’àrea de penal i va obligar Xènia Siuraneta a lluir-se per refusar l’esfèrica. Una segona rematada es va estavellar a les cames d’una defensa lleidatana, però la tercera, a càrrec de Pauli Bohigas, va permetre les blaves avançar-se a l’electrònic (min 29).

Les visitants van tenir una única oportunitat per reequilibrar el marcador. Queralt Iglesias va rebutjar amb dificultats un córner servit per Paula Barreira i Alexandra Taberner va aprofitar el refús per armar un enverinat xut de tisora que va sortir arran del travesser igualadí (min 34).

Tot seguit, la portera lleidatana va desviar la rematada rasa de Laura Marcet (min 35) i la tanca defensiva visitant va neutralitzar el perillós servei de falta directa executat per Marina Salanova (min 37). Finalment, l’enèsima incursió com a extrem de Laia García Peke va habilitar Mar Serracanta per materialitzar el segon gol de les amfitriones des de la frontal de l’àrea de gol lleidatana (min 39).

La SE AEM Lleida B va assumir la possessió de la pilota durant els primers minuts de la represa. La resposta de les blaves va ser inequívoca. Laura Marcet (min 52) va executar un córner i la central Júlia Tomàs va rematar de cap a gol de forma majestuosa (3 a 0). El guanyador de l’enfrontament estava dat i beneït, però un servei a l’espai de Cèlia Iglesias (min 62) va propiciar el xut creuat a mitja alçada d’Ona Montserrat que va arrodonir la golejada del CF Igualada (4 a 0). Núria Hidalgo va minimitzar la diferència a l’electrònic en transformar un perillós servei de falta directa (min 84). El xiulet final va desfermar una marea blava.

LA FITXA TÈCNICA. CF IGUALADA. Queralt Iglesias (Laura Puig Ros min 73); Laura Ribas, Júlia Tomàs, Elena Alert (María Florentín min 60), Esther Soler (Jana Marimon min 60); Marta Bosch (Mar López min 73); Laia García Peke (Nerea Zufía min 73), Pauli Bohigas (Cèlia Iglesias min 60), Laura Marcet, Mar Serracanta (Gina Serra min 63); i Marina Salanova (Ona Montserrat min 46). SE AEM LLEIDA B. Xènia Siuraneta; Laia Ojeda (Anna Sallán Trepat min 35), Helena Sánchez (Mireia Salvany min 81), Vesela Borukova (Laia Ojeda min 46), Ítziar Minguell; Marta García (Aran Amorós min 46), Paula Barreira, Júlia Ciurana (Marta García min 73), Aran Amorós (Ainara Carné min 35); Meritxell Martorell i Alexandra Taberner (Núria Hidalgo min 77). ÀRBITRA. Mar Torrents Beltrán (Delegació de Tarragona), auxiliada per Nora-Rita Arilla Ràfols i Dina Mssiad El Ouadrani. Va amonestar la local Nerea Zufía (min 88) i la visitant Meritxell Martorell (min 90). GOLS. 1-0 Pauli Bohigas min 29, 2-0 Mar Serracanta min 39, 3-0 Júlia Soler min 52, 4-0 Ona Montserrat min 62 i 4-1 Núria HIdalgo min 84. ESTADI. Més de 500 espectadors es van aplegar a les grades del Municipal de Les Comes.