Encara no és oficial, però el Barça ja assumeix que Leo Messi no tornarà. Després de mesos de complexes negociacions que no portaven a cap pacte final, l'astre argentí apunta ara a l'Inter de Miami de la MLS estatunidenca (Major League Soccer), descartant així la possibilitat del seu retorn al club blaugrana i espantant, al mateix temps, la proposta multimilionària de l'Aràbia Saudita.

El viatge als Estats Units, que encara no ha estat certificat oficialment pel jugador, el faria repetir la història d'altres grans estrelles del passat. Cruyff, Pelé i Beckenbauer, entre altres, també van emprendre aquesta ruta cap als Estats Units. Una ruta que ara podria repetir Messi, que abandona el Paris SG en una decisió, que segons ha revelat el periodista Miguel Rico, ja coneix el Barça. Messi ha comunicado al Barça que no vuelve. Jugará en el Inter de Miami — Miguel Rico (@MigRico) 7 de junio de 2023 Laporta no tenia marge de maniobra, limitat com estava pel joc net salarial. I Xavi, que havia abanderat amb optimisme el retorn de Messi al Barça, es quedarà sense poder dirigir al jugador en l'exili de Montjuïc. Però com va reconèixer el propi tècnic blaugrana era Leo qui "tenia la paella pel mànec". I ha triat. Messi marxaria als Estats Units sense descartar que es pugui retrobar amb Sergio Busquets, qui va abandonar el Camp Nou després d'estar 15 anys en el primer equip. Allà, a Miami, li espera un projecte que va molt més allà de l'esportiu perquè conflueixen també interessos comercials perquè la franquícia estatunidenca li ofereix altres vies per augmentar el seu salari.