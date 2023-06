Igualada va acollir, aquest darrer cap de setmana, els campionats de Catalunya absoluts i paralímpics de tennis taula coincidint amb la commemoració del 75è aniversari del Club Ping Pong Igualada. El palista anoienc Joan Masip (CTT Borges) no va poder revalidar el títol que va aconseguir el 2022 a Bàscara i va perdre la final corresponent a la categoria individual masculina contra l’actual campió de Catalunya sub-21, Íker González. El jugador del CER L’Escala es va imposar a Joan Masip per 1 a 3. Pel que fa a la categoria individual femenina, la guanyadora va ser Camila Moscoso (Girbau Vic TT). La palista olesana va sotmetre la seva companya d’equip Irina Gimeno (0 a 3) i va completar un triplet. Enguany, Moscoso ha assolit els campionats individuals juvenil, sub-21 i absolut. A més, el palista egarenc del CTT Olot Ferran Paredes va conquerir el títol en la competició reservada als esportistes paralímpics. Pel que fa als catalans per equips, els nous campions de Catalunya són la formació masculina de l’ASISA Borges Vall i el conjunt femení del Girbau Vic TT. L’equip lleidatà va vèncer el CETT Esparreguera (3 a 0) a la final masculina i les palistes de la formació osonenca van superar el Miró Reus Ganxets (3 a 1) a la femenina.