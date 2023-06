“El 2007 vam entrar a la RFEF amb un projecte per arrencar el futbol femení creant la Selecció espanyola femenina sub-17, que fins aleshores no havia competit. Vam fer una anàlisi del que teníem i del que hi havia a l'estranger. Aleshores, les nòrdiques -juntament amb Alemanya- eren les dominadores. Nosaltres no podíem competir a curt termini amb elles físicament, però teníem molt de talent futbolístic i vam començar a seleccionar partint d'aquesta base sabent que en uns anys aconseguiríem les millors en la parcel·la física i, per tant, en l’àmbit futbolístic”. Jorge Vilda (Madrid, 1981) tenia un pla al cap quan va ser contractat per la Reial Federació Espanyola de Futbol fa 16 anys. Sembla haver-lo realitzat tenint en compte que Espanya femenina posseeix el planter més reeixit del món i que la Selecció absoluta ha ascendit en aquests anys del lloc número 20 al sisè actual.