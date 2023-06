Amb un esquema calcat al de la passada edició, la primera que es va poder completar sense l'assot de la pandèmia, el Mundialet Intercultural de futbol de Manresa arrenca aquest dissabte, dia de Sant Joan, la seva dinovena edició al Nou Estadi del Congost. Un total de trenta formacions representatives de seleccions estatals, dividides en tres categories diferents (absolut masculí, veterans masculí i futbol femení) es trobaran durant sis caps de setmana seguits per compartir experiències i la passió sana per aquest esport.

Aquest dimecres se n'ha fet una presentació en família, amb la presència de l'alcalde, Marc Aloy, els representants de l'organització Moctar Thera i Luis Villa, el de la Federació Catalana de Futbol, Miquel Pérez i de la resta de formacions participants.

D'aquesta manera, dissabte a les cinc es farà la sempre colorida cerimònia inaugural que donarà pas als dos primers partits, amb protagonisme dels finalistes de la competició sènior masculina de l'any passat. El vigent campió, Argentina, s'enfrontarà a Hondures i el perdedor d'aquella final a la tanda de penals, Equador, debutarà davant d'Uruguai. Aquest cap de setmana també s'estrenarà el torneig de veterans i el femení de futbol-7 no ho farà fins al proper.

El Mundialet torna a tenir l'organització de l'ONG Diapo, de suport a la infància i a la joventut, que en el decurs dels anys ha anat teixint una teranyina de suports i ajuts entre els quals el del consistori i el de l'Associació de Veïns de la Sagrada Família. Manresa té població originària de 106 pïsos i un de cada cinc dels seus habitants té orígen estranger.

Caldrà veure si en aquesta edició es desfà l'empat a tres triomf que hi ha entre Senegal (2004-07-11), Argentina (2012-17-22) i Paraguai (2013-14-19). D'altres països que han obtingut la victòria en el torneig gran són, en dues ocasions, Guinea Conakry (2006-08) i Marroc (2009-16), i en una Catalunya (2005), Espanya (2010), Bolívia (2015) i Xile (2018). El 2020 no es va poder jugar per la pandèmia i el 2021, es va iniciar el torneig, però no es va poder completar.

CALENDARI

Categoria Absoluta

Grup A: Argentina-Gàmbia-Hondures

Grup B: Equador-Bolívia-Uruguai

Grup C: Colòmbia-Paraguai-Xile

Grup D: Marroc-Brasil-Senegal

Dissabte 24 juny

17.00 h -18.00 h. Acte d’inauguració del Mundialet

18.30 h: Argentina-Hondures

20.30 h: Equador-Uruguai

Diumenge 25 de juny:

18.00 h: Marroc-Brasil

20.00 h: Colòmbia-Xile

Dissabte 1 de juliol:

18.00 h: Senegal-Brasil

20.00 h: Paraguai-Colòmbia

Diumenge 2 de juliol:

18.00 h: Equador-Bolívia

20.00 h: Argentina-Gàmbia

Dissabte 8 de juliol:

18.00 h: Paraguai-Xile

20.00 h: Senegal-Marroc

Diumenge 9 de juliol:

18.00 h: Gàmbia-Hondures

20.00 h: Uruguai-Bolívia

Dissabte 15 de juliol

Quarts de final

18.00 h: 1r Grup A-2n Grup C

20.00 h: 1r Grup B-2n Grup D

Diumenge 16 de juliol

Quarts de Final

18.00 h: 1r Grup C-2n Grup A

20.00 h: 1r Grup D-2n Grup B

Dissabte 22 de juliol

Semifinals

18.00 h: Guanyador Grup A-Guanyador Grup B

20.00 h: Guanyador Grup C- Guanyador Grup D

Dissabte 29 de juliol

Final

16.00 h: 3r – 4t lloc

20.00 h: FINAL ABSOLUTA

Categoria Veterans

Grup A: Paraguai-Equador-Catalunya

Grup B: Bolívia-Andorra-Perú

Grup C: Qatar-Colòmbia-Mèxic

Grup D: Marroc-Hondures-Holanda

Diumenge 25 de juny

16.00 h: Equador-Paraguai

16.00 h: Qatar-Mèxic

17.00 h: Marroc-Holanda

17.00 h: Bolívia-Perú

Dissabte 1 de juliol:

17.00 h: Paraguai-Catalunya

17.00 h: Andorra-Perú

Diumenge 2 de juliol

16.00 h: Colòmbia-Mèxic

16.00 h: Holanda-Hondures

Dissabte 8 de juliol

17.00 h: Catalunya-Equador

17.00 h: Bolívia-Andorra

Diumenge 9 de juliol:

17.00 h: Marroc-Hondures

17.00 h: Qatar-Colòmbia

Dissabte 15 de juliol

Quarts de final

17.00 h: 1r Grup A -2n Grup C

17.00 h: 1r Grup B -2n Grup D

Diumenge 16 de juliol

Quarts de final

16.00 h: 1r Grup C-2n Grup A

16.00 h: 1r Grup D-2n Grup B

Diumenge 23 de juliol

Semifinal

19.00 h: Guanyador Grup A-Guanyador Grup B

20.00 h: Guanyador Grup C-Guanyador Grup D

Dissabte 29 de juliol

Final

17.30 h: 3r -4t lloc

18.30 h: FINAL VETERANS

Futbol femení (futbol 7)

Grup A: Argentina-Marroc-Equador

Grup B: Paraguai-Espanya-Hondures

Diumenge 2 de juliol

17.00 h: Argentina-Marroc

17.00 h: Paraguai-Espanya

Diumenge 9 de juliol

17.00 h: Hondures-Espanya

17.00 h: Equador-Marroc

Diumenge 16 de juliol

17.00 h: Argentina-Equador

17.00 h: Paraguai-Hondures

Diumenge 23 de juliol

Semifinal

18.00 h: 1r A - 2n B

18.00 h: 1r B- 2n A

Dissabte 29 de juliol

17.30 h: 3r-4t

18.30 h: FINAL FEMENINA