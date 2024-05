Renfe, Adif, Govern i la resta d’actors es reuniran aquest vespre per avaluar la situació a Rodalies de cara a dilluns

Renfe, Adif, Govern i la resta d’actors implicats es reuniran aquest vespre d’urgència per avaluar la situació a la xarxa de Rodalies i planificar la mobilitat de cara al dilluns, han explicat fonts de Renfe a l’ACN. El robatori de coure a Montcada Bifurcació ha provocat una afectació generalitzada al servei i la majoria de trens no poden entrar o sortir de Barcelona. Els danys a les instal·lacions de Montcada i Bifurcació són importants i es tracta d’un nus de comunicacions clau, per on passen moltes vies i moltes línies. No hi ha cap previsió de normalització del servei en aquest moment. Les mateixes fonts han apuntat que intentaran que els Mossos d’Esquadra també assisteixin a aquesta trobada.