Aquesta és la programació de la nova temporada del Kursaal: més de 70 espectacles entre agost i desembre

El Kursaal ja té a punt la programació de tardor, per als mesos d’agost a desembre de 2024, amb més de 70 espectacles que es podran veure al teatre Kursaal (sala gran i sala petita), teatre Conservatori, Espai Plana de l’Om de Manresa. La nova programació es posarà a la venda el 15 de juny a taquilles i per internet a www.kursaal.cat . A partir de les 10 del matí es podrà comprar els abonaments del Toc de Teatre i Toc d’Òpera i, a partir de les 11h, tota la resta de la programació i abonaments del Toc Obert i Toc de Sala Petita.

Pel que fa a l’abonament del Toc de Teatre, inclourà 4 grans muntatges: ‘Conqueridors’ de Ramon Madaula (21 i 22 de setembre), ‘Casa Calores’ de Pere Riera (19 i 20 d’octubre, en tres sessions), ‘Els Buonaparte’ de Ramon Madaula (9 i 10 de novembre), i ‘Amnèsia’ de Nelson Valente (14 i 15 de desembre). El preu de l’abonament serà de 78€. I cada obra per separat tindrà un preu de 28€, excepte ‘Els Buonaparte’, que costaran 26€.

La nova temporada de programació del Kursaal també inclourà obres teatrals a la sala gran, com ‘Picasso (rey, monstruo y payaso)’ de Rhum & Cia (27 de setembre), ‘Le congrès ne marche pas’ de la Cia La Calòrica (25 d’octubre), ‘Els ossos de l’irlandès’ de Víctor Borràs Gasch (2 de novembre), ‘La dona fantasma’ de T de Teatre (23 de novembre), ‘L’adversari’ d’Emmanuel Carrère (29 de novembre) o ‘Tot l’any pot se Nadal’ amb Joan Pera (2 de desembre, en dues funcions).

A més a més, el Kursaal acollirà els concerts de Mayte Martín (28 de setembre), The Gramophone Allstars Big Band (3 de novembre), Cesk Freixas (3 d’octubre), Joan Isaac (7 de novembre) RubberSoul amb ‘Back to Abbey Road’ (30 de novembre), el Concert de la Capitalitat de la Sardana (29 de setembre), el Concert homenatge a Victoria de los Ángeles (27 d’octubre) o l’Orquestra Montgrins (18 de setembre, en dues sessions), entre d’altres.

La programació de tardor també portarà l’òpera ‘La Bohème’ de Puccini a càrrec de la Fundació Òpera Catalunya (6 de novembre) que es podrà comprar si es vol dins de l’Abonament d’Òpera (junt amb ‘Nabucco’ i ‘Carmen’); així, com el muntatge participatiu ‘La Santa Espina’ d’Àngel Guimerà i els espectacles de dansa de l’Esbart d’Andorra la Vella i Aixopluc (15 de setembre), ‘Tradere’ de Laia Santanach (1 de novembre) i el ballet del ‘Trencanous’ amb el Ballet Clàssic Manresa i la Camerata Bacasis. També es podrà veure la Gala de Circ, l’espectacle inaugural del Festivalet de Circ (5 de setembre), els espectacles de circ de ‘Vetus Venustas’ de la companyia Cíclicus (30 d’octubre) i ‘Latas’ de la cia D’Click (6 de desembre).

Hi haurà també com és habitual mitja dotzena de propostes per a públic familiar de la programació d’Imagina’t i els cicles Platea Jove, RBLS i per a gent gran.

En aquest moment el Kursaal ja té a la venda algunes de les propostes del segon semestre d’enguany, com els espectacles de la Festa Major de Manresa (‘Golfes’, ‘Nit de Musikaals’, ‘El cargol i l’herba de poniol’, ‘El favor’ i ‘Tuelf points’) o bé muntatges com ‘Sardana Superstar’ d’Arnau Tordera, el concert de Guillem Gisbert i el de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi o bé el musical ‘Chicago’, del qual se’n faran 7 funcions.

Gala de presentació de la nova temporada

Tota la programació de tardor es presentarà en una gala que es celebrarà el dijous, 6 de juny a les 19 h a la Sala Gran del Kursaal . Un acte amb actuacions en directe, sortejos i algunes sorpreses en què s’explicaran les més de 70 propostes de la nova temporada i que comptarà amb la participació d’alguns dels artistes que entre els mesos d’agost i desembre actuaran als escenaris del Kursaal, Conservatori i Plana de l’Om de Manresa. Hi actuaran en directe el cantautor Cesk Freixas, el pianista Manel Camp i el mag Magic Pol.

En la presentació s’intercalaran les descripcions dels espectacles, vídeos i entrevistes, amb intervencions musicals. Cristina Gonzàlez, responsable del Servei Educatiu i Cap de taquilles i Jordi Gener, Cap de Sala del Kursaal i actor polifacètic, seran els encarregats de presentar l’acte.

L’accés a la presentació és gratuït però cal recollir les invitacions prèviament a les taquilles del teatre o per internet a www.kursaal.cat.