UManresa organitza una jornada sobre el futur de l'empresa

UManresa reunirà el proper 31 de maig un centenar de persones a la Sala Petita del Kursaal per reflexionar sobre el futur de les empreses i organitzacions en un entorn canviant. La jornada, titulada “El que es veu a venir”, és una iniciativa dels estudis d’Empresa de la universitat. En la trobada participaran sis ponents experts, que reflexionaran sobre la necessitat d’evolucionar de manera constant. La jornada servirà per presentar el model propi DO (Dynamic Organization) desenvolupat pel degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa i director dels estudis d’Empresa, Marc Bernadich.

Canvi, IA i gestió d’equips

La jornada comptarà amb la presència d’experts en diferents àmbits que intervenen en el desenvolupament de les organitzacions. El psicòleg i autor del llibre "Psicología punk. Contra el pensamiento positivo y naif", Víctor Amat, parlarà de canvi; Josep Lluís Alay, historiador, polític i docent del grau en ADE d’UManresa, reflexionarà sobre els escenaris internacionals; el consultor de tecnología aplicada i docent col·laborador d’UManresa, Àlex Moga, farà una intervenció sobre la implantació de la Intel·ligència Artificial en tots els àmbits; el Director de l’Escola de Màsters i Formació Contínua d’Elisava, Santiago Albert, es referirà al concepte de producte; sobre la importància de la narrativa i de l’storytelling en parlarà Gemma Gutiérrez, Directora General de Marketing Solutions Europa LLYC; Ricard Casas, entrenador de bàsquet professional, farà una intervenció centrada en el funcionament dels equips; i tancarà les intervencions Josep Alsina, CEO i fundador de Tekniatest Solutions, que parlarà d’aquesta innovadora empresa artesenca que ha desenvolupat un model propi de vehicle elèctric autònom.

Seran intervencions de 20 minuts de durada que culminaran amb una dinàmica de diàlegs creuats entre els ponents per confrontar les idees, mirant-les des d’un punt de vista diferent.

El model propi d’UManresa

En el decurs de la jornada, Marc Bernadich presentarà el seu model propi DO (Dynamic Organization). Partint d’aquest model, l’Escola de Postgrau d’Empresa d’UManresa aprofitarà la jornada per donar a conèixer l’oferta formativa innovadora i pionera que ha dissenyat per donar resposta a les necessitats d’empreses i organitzacions tenint en compte la realitat d’un entorn de canvi constant.

Amb la introducció d'aquest model, la universitat manresana pretén "oferir una eina teòrica completa i alhora traslladar a la pràctica real i crear un marc que facilita a les empreses i organitzacions la presa de decisions per desenvolupar-se i prosperar en entorns altament dinàmics", segons han explicat fonts d'UManresa. A través d’aquests programes formatius, UManresa vol "contribuir a dotar els líders i dirigents d’empreses i organitzacions de les habilitats necessàries per anticipar-se i respondre als reptes del futur".