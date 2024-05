La covid torna a repuntar les dades

La covid torna a ser notícia en el nostre país. Quan parlem d'aquesta malaltia sembla que parlem de fa molts anys i realment, des que va aparèixer no ha marxat, sinó que ha anat mutant i nosaltres adaptant-nos a ella. El problema, però, el tenen les persones que tenen un sistema immunitari baix o que tenen certa edat. La incidència actual se situa en 24,3 casos per cada 100.000 habitants a l'Atenció Primària.

Segons l'últim informe del Sistema de Vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda (SiVIRA), de l'Institut de Salut Carles III (ISCIII), la setmana anterior es van notificar 8,3 casos per cada 100.000 habitants, cosa que representa un augment del 192,77%.

Les persones entre 45 i 65 anys són el grup d'edat amb més contagis (11,4%), seguit dels més grans de 65 anys (10,8%). La positivitat en menors d'un any també és preocupant (8,1%).

BA.286, així és la variant responsable del repunt de la COVID-19

La variant BA.286, anomenada 'Pirola', és la dominant. Té més de 30 canvis d'aminoàcids a la seva proteïna espiga en comparació del seu següent ancestre més proper, la subvariant BA.2 d'òmicron.

En aquest moment, no hi ha prou evidència científica per determinar si els símptomes de BA.2.86 són diferents de les altres variants d'òmicron.

Símptomes de la ‘Pirola’ i les seves variants

Pel que fa a la seva simptomatologia, la doctora Tomás apunta que no difereixen de la resta de les antecessores:

Dolor de gola

Tos

Mal de cap

Congestió

Esternuts

Afonia

Dolors musculars

Febre

Pèrdua d'olfacte

Nàusees i vòmits (en alguns casos)

Tenint en compte que cada persona el pot presentar d'una manera diferent.

Ara és més greu la COVID-19?

L'informe de l'Institut de Salut Carles III també estima una taxa d'hospitalització per la COVID-19 d'1,35 casos per cada 100.000 habitants, comparat amb els 0,86 casos de la setmana anterior.

Pel que fa a la gravetat dels pacients ingressats, han presentat un 30% de pneumònia, un 4,2% d'admissió a UCI i un 8,9% de letalitat.

Entre els casos hospitalitzats, la variant de SARS-CoV-2 més identificada és la BA.2.86 (56,21%), predominant des de la setmana 3 del 2024, coincidint amb la circulació dels llinatges BA.2.86 i JN.1.

Preparació de la vacuna de record de la covid-19 al CAP de Cappont de Lleida / Blanca Blay

Com diferenciar els símptomes de la COVID-19 i l'al·lèrgia primaveral

Els símptomes poden ser molt semblants, com ara tos, dispnea, mal de cap i mucositat nasal. Però com podem diferenciar-los?

La tos i la sensació de manca d'aire poden aparèixer en pacients amb asma per al·lèrgia a pòl·lens o amb coronavirus COVID-19, com expliquen des del Departament de Sanitat de Castella-la Manxa. En els asmàtics, però, es caracteritzarà per l'existència de sibilàncies.

“Un altre símptoma comú podria ser el mal de cap, que únicament apareixerà en persones al·lèrgiques quan els problemes derivats de la reacció al·lèrgica es compliquen amb sinusitis”, ressalten els especialistes.

El taponament i la mucositat nasal transparent solen ser típics dels que tenen una reacció al·lèrgica al pol·len, però en el cas d'infecció per coronavirus la secreció nasal canviarà de color a més fosc, el que indicaria que hi ha infecció.