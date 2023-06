La selecció espanyola femenina de bàsquet no ha pogut completar un gran campionat i ha perdut la final de l'europeu d'Eslovènia i Israel contra una Bèlgica poc sofisticada, però molt efectiva (58-64). Només quatre de les jugadores belgues han anotat, però n'han tingut prou amb un bon últim quart, en què les espanyoles s'han encallat en atac, i amb la potència de les pivots Messeman i Linskens, autores de 42 punts entre totes dues, per endur-se la victòria.

L'or també toca de prop a la Seu, ja que la jugadora del Cadí Elise Ramette és nova campiona continental, tot i no haver gaudit de cap minut a la final .També ho són Laura Resimont i Serena-Lynn Geldof, que havien jugat a l'equip en el passat.

Pel que fa al partit, Espanya ha dominat durant tres quartes parts l'enfrontament. La bona defensa i els punts de Queralt Casas, única catalana juntament amb Sílvia Domínguez, a l'inici han permès els primers avantatges, que han crescut fins als nou punts (24-15) després d'un triple de la jugadora del València. Bèlgica, però, anava fent la goma i no marxava del partit. Espanya ha fet una altra estrebada al tercer quart (47-38), però l'ha acabat malament en un error de Domínguez, que ha tirat un triple quan no tocava. Les belgues han acabat perdent només de cinc i això els ha donat ànims per buscar les seves pivots i algun triple, col·lapsar la seva zona, i remuntar davant de les errades constants de les rivals.