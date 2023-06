És la primera pedra del nou projecte de Xavi Hernández. És el primer fitxatge, ja confirmat oficialment, del Barça 2023-2024. És Ilkau Gündogan, l’excapità del Manchester City, on ho ha guanyat tot aquesta temporada: Champions, Premier i FA Cup. Però el centrecampista alemany, d’origen turc (32 anys), ha decidit abandonar el projecte del bagenc Pep Guardiola per pilotar el nou Barcelona.

Firma per dues temporades amb opció a una altra més en funció dels partits que jugui i té una clàusula de rescissió de 400 milions d’euros. A més, l’arribada de Gündogan al Barcelona suposa una benedicció per a Xavi perquè li dona molts recursos al centre del camp.

Jugador polièdric per a Xavi

L’excapità del City pot ser un mig centre amb ofici, tot i que allà perdi la seva capacitat golejadora. Pot jugar d’interior arrencant pel flanc esquerre per acostar-se més a l’àrea i ser decisiu tant en passades com en gols. I pot ser, o almenys així el va utilitzar Guardiola, fins a un fals nou per jugar amb un altre sistema diferent.

Gündogan deixa el City perquè necessita explorar nous reptes lluny d’Anglaterra. Allà, després de set temporades, no té res més a guanyar. Al Barça, en canvi, igual que el seu amic Lewandowski, amb qui va coincidir al Dortmund, és el «líder silenciós», com el va definir Guardiola, que necessita Xavi perquè el seu equip sigui important a Europa.