L'AE Sedis Bàsquet ha confirmat el fitxatge de Fabián Téllez per dirigir el Cadí La Seu durant una temporada, amb opció a una segona. D'aquesta manera, el tècnic nascut el 1972 a Barcelona torna a la Lliga Endesa femenina després d'haver ocupat les banquetes del Snatt's Femení Sant Adrià i del Mann Filter de Saragossa. En el seu currículum també hi figura la presència en l'staff tècnic de la selecció espanyola femenina U19 que va conquerir el bronze en un Mundial.

Amb la contractació del tènic, la plantilla queda definida amb les següents jugadores: Elise Ramette, Carmen Grande, Cameron Swartz, Júlia Soler, Zoe Hernández, Anna Palma, Sara Rún Hinriksdóttir, Veronika Remenárová, Maggie Bair, Montse Brotons i Sierra Campisano.

Fabián Téllez va iniciar la seva trajectòria com a entrenador a l'UE Gaudí (1995-2002), AECS Hospitalet (2001-2002), Collblanc (2002-2003), UB Barça (2003-2005) i, de nou, UE Gaudí (2006-2008).

"Aquesta nova temporada suposa tot un repte tant per a l’equip com per al club, que ha vist reduït d’una manera significativa el pressupost a l’hora de confeccionar la plantilla amb l’afegit d’haver perdut l’eix de jugadores nacionals que ens permetia ser molt competitius: Peña, Bahí, Raventós a més de la referència interior amb Tunstull", ha explicat el nou tècnic a les xarxes del club: "comptem amb un grup majoritàriament nou, amb poca o cap experiència a la lliga, molt jove, que necessitarà temps per poder trobar la seva millor versió. Per tot això, ens cal tot el suport d’una afició que sempre ha demostrat ser molt conscient de la nostra realitat i molta paciència per part de tots". Téllez ha afegit que "un cop dit això, l’equip és conscient de la seva nova realitat i continua sent molt ambiciós. Estem molt i molt il·lusionats per començar la temporada.”

Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, Téllez arriba després de dirigir el Baskonia masculí de la LEB Plata. L'any 2018, va conduir la selecció catalana femenina.