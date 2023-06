El CE Manresa ha informat aquest dijous de la renovació d'un dels seus puntals en els èxits dels últims anys. Es tracta del porter Oscar Pulido, de 23 anys, que afrontarà el seu sisè any al club després d'arribar procedent del Gimnàstic de Manresa. Per contra, els bagencs també han comunicat que no continuaran a la plantilla el defensa Antonio Pelegrín i el porter Arnau Manzano.

Pel que fa a Pulido, ha estat un insustituible per Ferran Costa en les dues últimes temporades,en què s'ha convertit en un jugador que ha donat punts a l'equip. En el curs passat va rbre 35 gols en 36 partits i en l'anterior, el de l'ascens de Tercera, només 19 en 32. S'espera que amb Xavi Corominas continuï sent el porter titular, a no ser que hi hagi d'altres plans.

L'altra cara de la moneda l'han viscuda Antonio Pelegrín i Arnau Manzano. Pelegrín va arribar al club a mitja temporada 2021-22 i va ser essencial per arribar a Segona RFEF. En la nova categoria, va ser titular en la part inicial, però en el tram final no va entrar tant en les alineacions. Té 28 anys i procedia del Terrassa.

Pel que fa a Manzano, no va jugar cap partit l'any passat i només va anar convocat per a la visita al Mallorca B, però la seva presència en els entrenaments era important per a l'anterior equip tècnic. Segurament surt a buscar minuts.

Les informacions van arribar l'endemà que se sapigués que el CE Manresa jugarà per tercer any consecutiu el Torneig Històrics, del qual és subcampió vigent.