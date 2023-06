Avui ha expirat el contracte que el capità, Guillem Jou, amb el Baxi Manresa, un cop el club decidís no fer ús de la clàusula que li permetia ampliar-lo un any més per motius econòmics. Tot i això, les sensacions al club són que l’ala continuarà al conjunt manresà i acceptarà l’oferta que se li ha fet per renegociar la seva relació amb l’entitat.

En l’entrevista que se li va fer a RAC1, l’entrenador, Pedro Martínez, va arribar a dir que «em costa imaginar que no continuï a Manresa» i que «seria un trasbals molt gran que el Guillem no hi fos la temporada que ve».

Quan se li va preguntar si el donava per perdut, va respondre que «el dono per guanyat. És un jugador molt important per a nosaltres, el nostre capità i aquest és l’únic club per al qual ha jugat. Ens dona moltíssim, molts intangibles i està supercompromès».

Martínez va revelar que «estan parlant i tenim les limitacions que tenim. Les coses no van ràpides. A mi m’agradaria que es squedé i crec que passarà, però el tema el porta el Xevi Pujol. Com a club hi tenim molt interès, estimem molt el jugador, a la persona i tot i soc optimista perquè sé que farem tot el possible».

Jou és un jugador que té mercat ja que, com a basquetbolista de quota, tindria lloc en moltes de les plantilles de l’ACB. Es va parlar a l’inici d’un possible interès del Girona, del quan no s’ha sabut res més, i també s’ha comentat que el MoraBanc Andorra, acabat de tornar a la Lliga Endesa, hi podria estar interessat».

El fet cert és que perdre Jou, a part dels problemes per no retenir un jugador important tant a dins com a fora de la pista, podria comportar dificultats per al nombre de jugadors de quota. Se’n necessiten quatre a l’ACB i només n’hi ha tres, Dani Pérez, Dani García i Musa Sagnia. Per a Europa també compten Marcis Steinbergs i Brancou Badio.