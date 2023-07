El jugador italià Manfredi Manica s'ha adjudicat avui la segona edició de l'Aravell Golf Open by Creand, que s'ha disputat des de divendres al camp alturgellenc puntuable per l'Alps Tour, el tercer circuit en importància del golf europeu. El triomf s'ha decidit en els darrers forats amb una remuntada de Manfredi que ha rellegat l'irlandès Paul McBride a la segona posició.

Manica s'ha anotat el seu primer triomf com a professional amb una darrera volta de 66 cops (-5), per un total de 198 (-15) com a còmput final després de tres jornades. Tot i tenir el triomf molt a prop, McBride no ha pogut aguantar el bon joc de l'italià i ha finalitzat segon amb 199 (-4), a només un cop de distància. El torneig l'han decidit els tres birdies consecutius de Manica entre els forats 15 i 17 de la ronda final. Per contra, l'irlandès ha firmat la seva sentència amb un doble bogey al 15.

"La clau ha estat la paciència", ha explicat Manfredi després d'adjudicar-se la victòria final. "He començat la volta molt fred, però tot ha canviat al forat 15, he fet un bon resultat i McBride un doble bogey que li ha fet mal, li he posat pressió i ha sortit bé", ha afegit el jugador de Golf Nazionale, de 27 anys. "Em sento molt feliç amb la meva primera victòria com a professional, l'any passat vaig perdre al play-off a França i per fi aconsegueixo la meva primera victòria al circuit”. Manica porta quatre anys jugant a l'Alps Tour.

El tercer lloc ha estat pel navarrès Asier Aguirre, amb una volta final de 66 cops i un total de 201 (-12). El jove Joseba Torres ha estat quart, amb 204 cops, el millor entre els amateurs. I en el capítol de professionals catalans, el resultat més destacat ha estat el novè lloc de Pol Bech (Empordà Golf), amb 207, mentre que Gerard Piris ha quedat 13è, amb 208.

El guanyador del torneig ha celebrat un clínic amb els joves jugadors de l'escola de l'Aravell Gof & Country Club.