El circuit Alps Tour torna a l'Alt Urgell per segon any consecutiu amb la disputa de l'Aravell Golf Open by Creand, que tindrà lloc del 29 de juny a l'1 de juliol en aquest indret del municipi de Montferrer i Castellbò. El certamen estrena denominació amb el canvi de marca de l'entitat patrocinadora, Credit Andorrà, que ara és Creand.

L'Alps Tour és el tercer circuit en la jerarquia del golf continental i torna a Aravell després de la bona experiència viscuda l'any passat. José Manuel Lara, promotor del torneig, va explicar en la presentació del torneig que el recorregut d'Aravell exigirà un esforç a tots els participants. "L’any passat Tom Vaillant, guanyador de l'obert, va signar una targeta amb 21 sota par, però aquest any els 156 jugadors es trobaran amb un Aravell diferent, amb molta més dificultat i un rought espès i alt”, va dir.

El torneig reunirà els millors jugadors del circuit i, per donar més oportunitats a jugadors locals, tant professionals com amateurs, dilluns 26 de juny es disputarà un torneig classificatori que oferirà 20 places per a professionals i cinc més per a amateurs. Així mateix, està previst que el guanyador del torneig faci un clínic als nens i nenes de l’escola del club.

Entre els participants inscrits hi figuren Juan Postigo, professional de golf adaptat, que va vèncer fa poc a Abu Dhabi; el jove professional Quim Vidal, que al febrer va guanyar a Suez la segona prova de l'Alps Tour, i un dels millors classificats del rànquing, i Álvaro Velasco, un veterà professional del Tour Europeu i guanyador del Challenge Tour.

"Celebrar per segon any consecutiu una prova de l'Alps Tour dona a Aravell Golf & CC una visibilitat nacional i internacional que abans no tenia, i d'aquesta manera ens podem posicionar a un altre nivell en el mercat del golf", va afirmar Antonio Rodríguez, president institucional de l'Aravell Golf Club.

Per la seva part, Jordi Playà, director de l'Àrea Banca Privada Andorra de Creand Crèdit Andorrà, va apuntar que "el caràcter internacional de l'Aravell Golf Open by Creand ens posiciona, a Andorra i als Pirineus, com un destí referent de golf i d’esport en general".