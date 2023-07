Ona Bonet, una de les joves promeses de l'Avinent Manresa, ha guanyat aquest matí la medalla d'or en la prova de salt d'alçada dels Campionats d'Espanya sub-18 que se celebren al llarg del cap de setmana a Gijón. La saltadora s'ha imposat amb claredat amb un millor intent de 1.78, sis centímetres més que Paula López (FC Barcelona) i nou per sobre de Daniela Rubio (AD Sprint).

Bonet partia com a principal candidata a l'or gràcies als 1.81 m aconseguits fa encara no un mes a Sabadell, quan es va proclamar campiona catalana de la categoria sub-18. Una marca que la situa al capdavant del rànquing estatal, però només un centímetre per darrera hi ha la blaugrana Paula López (1.80).

La manresana ha superat a la primera les cinc altures inicials plantejades pels jutges: 1.59, 1.64, 1.69, 1.72 i 1.75. En aquest punt, Daniela Rubio ja havia quedat eliminada assegurant-se el bronze amb 1.69, quatre centímetres per sobre de la marca amb la que acudia al campionat. López, per la seva part, ha fallat el primer salt sobre 1.75 i, per intentar conquerir el títol, ha guardat els dos intents restants per a l'altura superior, 1.78.

La futura campiona ha errat el primer salt però ha franquejat el llistó en el segon, tot el contrari que la seva principal rival, que ha fallat els dos salts i s'ha quedat la plata amb 1.72.

Ja amb l'or assegurat, Bonet ha intentat franquejar 1.82 per establir una nova marca personal, però tot i que ha tingut les seves opcions, sobretot en el segon salt, no ha pogut superar l'alçada sense tombar el llistó.

L'Avinent Manresa suma dos títols estatals en els campionats sub-18 del 2023 després de l'or que va guanyar dissabte la llançadora Èrika Sellart en la javelina.

Santanach 5a i Alías 7a en martell

L'altre representant de l'Avinent amb possibilitats de podi, Mar Santanach, va acabar finalment cinquena en la final de llançament de martell. L'atleta ha començat amb 51.85 però després ha encadenat quatre nuls consecutius que han frustrat les seves aspiracions. En el sisè intent ha enviat l'artefacte de tres quilos a 54.47 metres i ha consolidat la cinquena posició. Santanach ha competit a Gijón ostentant la cinquena marca entre les participants i la quarta si comptem només les d'aquesta temporada.

Al graó més alt del podi hi ha pujat Andrea Sales (Playas Castellón) amb 66.55 en el darrer intent, una marca que significa un nou rècord dels campionats. Segona ha estat Ángeles Jiménez (UCAM Cartagena), amb 59.10, i tercera Carla Serral (CA Castellar), amb 59.08. La quarta plaça l'ha ocupat Sofia Baena (Trops-Cuevas de Nerja), amb 54.47.

Per la seva part, Elsa Alias, del CA Igualada Petromiralles, ha rendit també a un alt nivell i, amb 51.80 ha estat setena i ha batut el seu rècord personal per un marge de 28 centímetres.

Mar Buchaca passa a la final de 200 metres

La velocistat del CA Igualada Petromiralles Mar Buchaca correrà aquesta tarda (18.45 h) la final dels 200 metres després de batre la seva plusmarca personal en unes emocionants semifinals, celebrades aquest matí. L'anoienca ha sortit en la primera sèrie i ha quedat quart amb 25.47, tres centèsimes menys que els 25.50 que atesorava fins el moment.

En classificar-se directament per la final només les tres primeres, Buchaca ha hagut d'esperar la segona semifinal per saber si mereixia una de les dues places restants per temps. I ho ha aconseguit per només una centèsima. Kira Pascual (Tolosa CF) ha estat quarta de l'eliminatòria amb 25.46 i Maria Sahagún (Puentecillas Palencia) cinquena amb 25.48.