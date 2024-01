El Covisa Manresa no hauria de tenir gaires dificultats per superar aquest dissabte (18 hores) un històric en hores baixes. L'acabat d'ascendir València és penúltim amb deu punts i tres victòries i un empat en setze jornades. El conjunt de Pepe Matoses ja va arrencar malament l'any i a fora ha perdut tots els partits excepte un triomf a Almonacid contra un rival directe per a la permanència.

Davant tindrà un Covisa que només presenta les baixes dels tanques Santa i Aleix Pérez i que afronta un bon calendari després d'haver vençut la setmana passada per 1-5 a la pista de l'Industrias B. No s'espera una jornada amb gaires canvis a la part alta, en què La Nucía és líder amb quatre punts sobre els bagencs i rep Les Corts i el Marlex Mataró, tercer a dos punts dels bagencs, visita Canet.