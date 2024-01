Victòria solvent del CB Navàs Viscola al seu feu. Els bagencs van aprofitar l'embranzida de les bones sensacions dels entrenaments per superar amb solvència un Ciutat d'Inca molt defensiu. Es tracta del segon triomf contundent consecutiu de l'equip dirigit per Isidre Suau, que es consolida a les places de privilegi del seu grup a Lliga EBA.

La contundència defensiva balear i la seva superioritat física i en el joc interior semblava tallar les ales al ritme de joc dels navassencs. La imperiosa necessitat de controlar el rebot defensiu no permetia transicions ràpides, i els bagencs no aconseguien trobar les esquerdes al mur interior illenc. La poca anotació, però, esperonava la intensitat defensiva local, que tampoc permetien accions còmodes al conjunt visitant.

La clau que desencallava l'ofensiva local es trobava en reduir al mínim les accions en estàtic, i imposar un ritme d'atac protagonitzat per les transicions ràpides i cistelles còmodes. Dit i fet, els del Bages van trobar la fluïdesa ofensiva que els havia mancat en els primers deu minuts de duel, i ràpidament van establir un avantatge de més de deu punts que els donava tranquil·litat.

La represa local va estar marcada per uns lleugers dubtes inicials. Una circumstància, però, que ràpidament es va corregir i va fer créixer el seu avantatge a l'electrònic. La bona dinàmica conjunta permetia a Suau fer moltes rotacions per no carregar els jugadors de la primera unitat, i, tot i això, mantenir el control del joc sobre el parquet. Els vint punts que separaven navassencs i balears van ser suficients per a incentivar un darrer període de tràmit. Deu minuts on el tècnic local va repartir estona de joc per als jugadors menys habituals amb l'objectiu que agafessin confiança i ritme de competició.

El triomf consolida el CB Navàs a la zona noble de la classificació i l'estableix com un dels equips a tenir en compte per aquesta segona volta. El proper rival dels bagencs serà el CB Granollers, un rival sempre complicat al seu pavelló.