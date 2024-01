L’entrenador del Covisa Manresa, Paco Cachinero, considera que el partit que aquest dimarts al vespre disputaran contra el Servigroup Peníscola Futbol Sala, equip de la Primera Divisió espanyola, és una oportunitat «perquè tothom gaudeixi» de la presència a Manresa d’un equip de l’elit del futbol sala espanyol. El partit començarà a les 20:15 al Pujolet, amb entrada gratuïta, i és un dels actes de la Ciutat Europea de l’Esport.

L’amistós contra el Peníscola arriba en un bon moment del Covisa Manresa. Dissabte va guanyar el València FS per 5 a 0 i es va situar a un punt del líder la Nucia, que va perdre a la seva pista contra Les Corts, el pròxim rival dels manresans.

«Sí, és cert que ho tenim enmig d’una setmana de lliga i abans d’un desplaçament complicat», va reconèixer Cachinero. Tot i això, no es va mostrar gens preocupat, al contrari, perquè hi veu més aspectes positius que negatius. «Hem de veure la part positiva, tant pel que té de motivació per als jugadors que tindran l’oportunitat d’enfrontar-se a un equip de Primera, com per a mi perquè podré aprofitar el partit contra un rival d’exigència màxima per mantenir el nivell competitiu que pretenem», explica.

La Primera Divisió RFEF Futsal es va aturar a mitjans de gener per la disputa de la Copa Amèrica. El Peníscola també arriba en un bon moment. A l’últim partit, va empatar 3 a 3 contra el FC Barcelona. El seu pròxim partit, quan es reprengui el campionat a mitjans de febrer, serà a la pista de l’Indústries Santa Coloma. Actualment, ocupa la 12a posició de la lliga, 5 punts per sobre de les posicions de descens, en la temporada del seu retorn a Primera. A la Copa del Rei va eliminar als vuitens de final al Viña Albali Valdepeñas i el 20 de gener rebrà a la seva pista el FC Barcelona, en els quarts de final.

L’equip que dirigeix Santi Valladares i que té com a segon entrenador el manresà Gerard Pusó, ve amb les baixes d’Starna i Lucho, convocats per l’Argentina, de Pani, convocat per Espanya, i de Quintela que està lesionat.

Tot i això, disposarà al Pujolet d’una convocatòria amb jugadors tan destacats com el tanca Aicardo, que va guanyar tots els títols possibles durant la seva etapa blaugrana, el pivot Juan Carlos Sánchez Juanqui o Víctor Pérez, jugador que es va formar a la base del futbol sala manresà. Víctor va passar del Manresa al FC Barcelona, club en què va acabar la seva etapa juvenil i en què va passar al Barça Atlètic abans de fixar pel Peníscola.

Gerard Pusó també té el seu passat en el futbol sala manresà. Va passar per totes les categories del club fins a arribar al primer equip, en què va militar diverses temporades. Com a entrenador, ha dirigit la selecció catalana.

Cachinero donarà l’oportunitat a tota la plantilla perquè «tothom gaudeixi del partit» amb la intenció de mantenir «l’equilibri entre el valor afegit que ens aporta l’exigència competitiva d’un rival com el Peníscola i la precaució de no tenir cap problema per lesió o per cops».

El tècnic del Covisa Manresa entén que val la pena de córrer els riscos de tenir alguna lesió no desitjada perquè «també és un partit de valor, tant per al club com per a l’afició que segur que gaudirà de veure tot un equip de Primera al Pujolet». Per això, assegura que avui «pensarem a gaudir del partit amb els riscos controlats i, encabat, ja començarem a preparar el partit important contra les Corts».