El Covisa Manresa FS va signar un elogiable triomf a la difícil pista de l’AE les Corts (4 a 6) en un partit vibrant que els manresans no van decantar a favor seu fins als dos últims minuts de joc. La victòria permet a l’equip dirigit per Paco Cachinero mantenir-se a un punt del líder, l’Sporting La Nucia (46 a 45). La formació alacantina va sotmetre a domicili el Futsal Barceloneta (3 a 4).

El conjunt barceloní va sorprendre d’inici el Covisa Manresa FS amb una agosarada pressió defensiva a tota la pista executada de forma excel·lent i un xut exterior de Gerard Goberna (min 6) va donar el primer avantatge als amfitrions. De forma progressiva, els jugadors de Paco Cachinero van dotar de més intensitat el seu joc, tot i que la iniciativa ofensiva encara corresponia a l’AE les Corts. En aquest context, els manresans van recórrer als contracops per generar accions de perill i una canonada armada per Asís Boukhress els va permetre reequilibrar el marcador (min 11). La igualada no va destarotar els barcelonins, els quals van optar per combinar la pressió iniciada a la parcel·la defensiva de l’oponent amb l’efectuada a mitja pista. Una magnífica jugada trenada pels locals va habilitar Alejandro Bertran per marcar el 2 a 1 (min 12) i, pocs segons després, una desatenció defensiva dels visitants a l’hora de marcar el pivot Marco Rodríguez va propiciar el 3 a 1.

Asís Boukhress va minimitzar la diferència a l’electrònic abans del descans (min 19) i va completar un hat-trick a l’inici de la represa (min 21) que va suposar l’empat (3 a 3). Els blanc-i-vermells van segellar la remuntada cinc minuts després, gràcies a l’anotació de David Lozano (3 a 4). Malgrat les bones prestacions dels manresans, els amfitrions no van defallir i Gerard Goberna va materialitzar la igualada a quatre (min 32). A continuació, una polèmica decisió del duet arbitral va comportar l’expulsió temporal d’Àlex Terraga Terri. Encara més discutible va ser la sisena falta del període assenyalada a Carlos Lavado. Afortunadament, el servei del doble penal favorable a l’AE les Corts es va estavellar al travesser. El Covisa Manresa FS va resistir les envestides ofensives dels barcelonins fins a recuperar la igualtat d’efectius i, aleshores, va sentenciar el guanyador de l’enfrontament mitjançant Carlos Lavado (4 a 5). El porter Oriol Blasco va arrodonir la seva completa actuació en establir el marcador definitiu (4 a 6).

Els altres resultats de la 18a jornada de lliga al grup 3r de la Segona Divisió B van ser els següents: ETB Calvià, 3 Escola Pia de Sabadell, 6; CDFS València, 1 Industrias Santa Coloma B, 5; Almonacid FS, FS Picassent, 4; FS Canet, 3 CN Sabadell, 2 i CFS Montsant 2, AE l'Hospitalet Bellsport, 3. Demà, diumenge, a partir de les 12.40 hores, s'iniciarà el partit que ha d'enfrontar el tercer classificat, el Futsal Marlex Mataró, amb el competitiu FC Cerdanyola.