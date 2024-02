La condició d'equip filial i les nombroses baixes de jugadors claus va jugar una mala passada al Bàsquet Manresa. El conjunt dirigit per Carlos Flores rebia el líder en solitari del grup, el Jac Sants, amb dues baixes de jugadors interiors com les d'Edwin José Niebles i la d'Ondrej Hustak, que a mitjans de temporada va posar rumb a Zamora, per continuar formant-se a LEB Plata. Una falta de referències a la qual si ha de sumar la presència de Ladji Coulibaly a la convocatòria del primer equip.

Tot i les baixes, els joves jugadors manresans no van perdre la cara al matx, i desplegant una elevada dosi d'esforç, no van donar mai el duel per perdut. Un partit que, des de l'inici, el Jac Sants va plantejar a partir de la duresa i la seva superioritat física. Els barcelonins eren capaços de xocar i superar en el cos a cos els manresans, i des de sota la cistella no perdonaven. Una tendència, però, que no interferia amb les ràpides accions ofensives característiques dels de Flores, que no renunciaven a res.

El ritme i capacitat anotadora manresana, però, va anar perdent consistència a mesura que passaven els minuts. El ritme dels barcelonins, en canvi, semblava no aturar-se, i mantenir grans percentatges des del pal baix és més fàcil que fer-ho des de més enllà dels 6,75. El marge favorable als barcelonins va créixer abans de la mitja part, i aleshores ja va ser massa tard per a tornar a tenir opcions a vèncer.

La desfeta, la tercera en els darrers cinc partits, despenja lleugerament l'equip entrenat per Flores de la pugna per al lideratge de Super Copa. Tot i això, el tècnic reconeix que "aquestes derrotes ens fan créixer, i es tracta de partits molt importants per al creixement dels jugadors". El proper rival perquè els manresans continuïn creixent serà el Cícol Cotonifici badaloní.