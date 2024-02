Les noies del Club Gel Puigcerdà van classificar-se per jugar el play-off pel títol de lliga, després de guanyar a la seva pista al SH Majadahonda per 7 a 4 i acabar en la segona posició de la fase regular de la lliga. El Majadahonda, que ha acabat en tercer lloc, serà el seu rival a les semifinals pel títol que es començaran a disputar el 17 de febrer.

Les jugadores de la Cerdanya encara no han aconseguit classificar-se mai per a una final. De fet, cada vegada que s’han enfrontat a les mdrilenyes en semifinals, han acabat eliminades. No obstant això, en aquesta temporada, gaudiran de l’oportunitat de disputar el partit de desempat, si fos necessari, a la seva pista.

Tot i el resultat clar a favor del Puigcerdà de 7 a 4, el partit va ser molt igualat i la seva victòria es va forjar en el darrer tram del segon període. El primer parcial havia acabat amb un empat a 0, tot i el domini constant de les jugadores visitants. Tots dos equips es jugaven passar a les semifinals com a segons classificats.

Les jugadores puigcerdaneses van poder resistir els atacs de les madrilenyes, i al segon període van avançar-se per 4 a 0, en què van aprofitar dues superioritats per anotar el primer i el quart gols.

En el tercer període, el Majadahonda, que és l’actual subcampió de la lliga i campió de Copa de la temporada passada, va reaccionar i es va arribar a posar 4 a 2.

A partir d’aquí, l’intercanvi de gols va deixar el marcador en el 7 a 4 final.

Amb aquesta victòria, el CG Puigcerdà femení va acabar en segon lloc, amb 27 punts, cinc menys que el primer classificat CHH Txuri Urdin, i amb un punt més que el SH Majadahonda.

El primer patit de les semifinals es jugarà a la Comunitat de Madrid el 17 de febrer. L’altra semifinal la jugaran el CHH Txuri Urdin i l’equip revelació Kosner CH Huarte.

Pel que fa a l’equip masculí, van guanyar el seu darrer partit de la fase regular per 14 a 3 contra el Milenio Panthers. El CG Puicerdà va acabar la fase regular en sisena posició amb 16 punts, força lluny del líder CH Jaca, amb 35 punts, i a 6 del CHH Txuri Urdin, quart classificat amb 22 punts.