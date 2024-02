L'equip estatal de natació artistica és a una sola passa, la que pot fer aquest divendres, d'obtenir el bitllet per als Jocs Olímpics de l'estiu vinent a París. La formació de la prova lliure, la tercera del programa als Mundials que es disputen a Doha, ha arrencat en tercer lloc en les classificatòries i aspira clarament al podi. Seria suficient per obtenir un dels cinc passaports per a la cita olímpica, a la qual s'accedia sumant les puntuacions de la rutina artística, la prova tècnica i la lliure. En la primera, que va quedar en cinquè lloc dissabte passat, va competir la bagenca Txell Ferré.

La jove nedadora de 17 anys del CN Sabadell, nascuda a Manresa i resident a Sant Salvador de Guardiola, ha estat suplent en les dues competicions posteriors. Espanya ja ha obtingut el bitllet olímpic amb el duet format per Iris Tió i Alisa Ozhogina.