El Covisa Manresa rep aquest dissabte en un horari gens habitual (20.15 hores) a causa del Carnaval, el primer dels equips del seu grup que ara mateix no entraria a les eliminatòries d'ascens. El Barceloneta és cinquè, tretze punts darrere de l'equip de Paco Cachinero. En cas de victòria manresana, per tant, aquest marge creixeria, ja fos contra els mariners o bé contra el Cerdanyola, el conjunt que li ve al darrere, a un sol punt.

Els blanc-i-vermells, després de la seva important victòria a Les Corts del cap de setmana anterior, volen obtenir els tres punts contra un rival que ha anat en evolució positiva. Els barcelonins arriben amb la baixa de l'ex del Manresa Pau Albacete, que ja no podrà jugar en to tel curs. També té problemes a la porteria, ja que el titular, Manzano, està lesionat i el suplent, Brià, va ser sancionat després de la seva expulsió contra La Nucía. Seran a la convocatòria Miñano i el juvenil Gael.

El Barceloneta necessita la victòria ja que el forat que té respecte del quart, el Picassent, és de quatre punts. A fora de casa ha vençut en cinc dels vuit desplaçaments, gairebé sempre per un marge curt. Ha caigut, en canvi, en els altres tres, davant el Picassent mateix i els dos equips que precedeixen i succeeeixen el Covisa, La Nucía (8-3) i el Mataró (4-0). Aquesta no serà una jornada per accedir al lideratge per als bagencs, que tenen tota la plantilla a punt, ja que els alacantins reben el Calvià, l'únic equip que encara no ha puntuat i no fa cara que ho faci.