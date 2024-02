Els infantils del Bàsquet Manresa ja són a Màlaga. Van viatjar ahir a migdia per debutar avui a les 3 de la tarda contra l’Unicaja Andalucía, en el primer partit de la Minicopa. Amb la competició dels més petits, arrencarà la Copa del Rei 2024. Els primers partits dels quarts de final començaran dijous, a partir de les 6 amb el Reial Madrid-Unicaja. El primer equip del Baxi Manresa viatja demà cap a Màlaga per debutar divendres, a les 6, contra el FC Barcelona.

El Baxi Manresa es va classificar per a la Minicopa a la fase prèvia que es va disputar a Tarragona el mes de desembre, en quedar primers del seu grup. Per al seu entrenador Josep Santasusana, ser a «Màlaga ja és un premi i els nois l’han de gaudir», va dir en conversa amb Regió7 just abans d’agafar l’autocar per anar a l’Estació de Sants, des d’on havien d’anar en AVE fins a Màlaga.

No obstant això, el tècnic manresà assegura que van a la Minicopa «amb la il·lusió de competir contra els millors perquè això ens ajudarà a créixer com a jugadors». No es plantegen cap objectiu concret, només competir. «Sí, perquè posar-los un resultat determinat, quedar en un lloc concret del grup, per exemple, no seria bo per als nois perquè, si no l’assolim, semblarà que haguem fracassat. I no és això, només fracassarem si no ens esforcem al màxim i donem tot el que tenim», afirma.

A la Minicopa, tots els equips poden incorporar un jugador convidat. Això ha fet que pel torneig hi hagin passat Victor Wenbayama l’any 2018 o Luca Doncic el 2012, per exemple. De fet, l’ACB parla de la Minicopa com d’On neixen les estrelles. I, en xifres, explica que fins a 115 nois que l’han disputada han arribat a la Lliga Endesa i 2 a l’NBA, directament (Wenbayama i Aldama). Un cinc inicial ideal seria, segons el programa Colgados del aro, el format per Ricky Rubio, Luca Doncic, Santi Aldama, Domantas Sabonis i Victor Wenbayama.

El jugador convidat pel Bàsquet Manresa és el pivot ucraïnès Dimitrii Poltoratskyi, un jugador del CB Montemar d’Alacant. Dilluns va fer el primer entrenament amb els seus nous companys i, segons Santusana, els seus 2 metres «ens donarà físic sota la cistella i rebot».

El Joventut, ben conegut

Dels tres rivals que tenen al grup, els manresans només coneixen bé el Joventut Badalona amb qui, com ha passat amb el primer equip i el FC Barcelona, s’hi van enfrontar la setmana passada. Van perdre de 5. Era el tercer enfrontament de la temporada. A les dues anteriors, una victòria per a cadascun en pista pròpia. La del Pavelló José Luis Pérez Canca dijous a les 10:00 empatarà l’enfrontament particular 2-2, o bé posarà un 3-1 a favor dels badalonins.

Santasusana és conscient de la dificultat de jugar contra equips com el Reial Madrid, el vigent campió, i l’Unicaja Andalucía, que juga de local. No eren a la fase prèvia i no els van poder veure, però sap del seu potencial i que «tenen jugadors molt ràpids i molt físics».

Tot i això, els seus jugadors «tenen la il·lusió de guanyar-los, i això és bo perquè et porta a esforçar-te més i a treballar més», afirma, i afegeix que «per poder guanyar s’hi ha de ser, i nosaltres hi som. Ara es tractarà de controlar els nervis i les pors, esforçar-se i aprendre en què podem millorar».

Tenen garantits jugar quatre partits, almenys, perquè a la Minicopa s’estableix una classificació del primer al vuitè. Els dos primers de cada grup disputen les semifinals, amb el premi de jugar la final al Martín Carpena unes hores abans de la final dels grans, mentre que els tercers i els quarts es juguen entre ells les posicions 5 i 6 i 7 i 8, respectivament. A més, podran gaudir de tots els partits de la Copa dels grans, amb la il·lusió de ser-hi ells d’aquí a uns anys.