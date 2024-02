El Real Madrid ha hagut de suar de valent per eliminar l’UCAM Múrcia (84-79), l’equip que al gener ja havia estat capaç de guanyar-lo i deixar-lo en només 61 punts, la puntuació més baixa de la temporada i jugarà la semifinal de dissabte. I això que ha semblat que els madridistes anirien per la via ràpida perquè a la primera part aviat se n’han anat i han començat a marcar diferències per damunt dels 10 punts, amb un +15 de màxima al tram final del segon quart. L’UCAM trobava a faltar l’encert del seu base Dylan Ennis, que s’ha quedat amb només 4 punts. Només Todorovic era capaç de frenar la ferida en el marcador.

Però, l’UCAM Múrcia no s’ha deixat anat i s’ha enganxat al partit gràcies als triples de Caupain, al fet que ha aparegut Ennis per convertir-se en el màxim anotador del seu equip amb 17 punts i per l’empenta d’un Martín Carpena que ha semblat fer-los costat (amb força samarretes i bufandes del Baxi Manresa ben visibles) i que ha cridat en un parell d’ocasions allò de “sí que es pot”. Ha estat quan s’ha acostat a 3 punts a mig tercer quart gràcies a dues accions d’Ennis i un altre cop a 4 minuts del final en què s’han posat a només un punt (70-71). Però, llavors han aparegut Llull i Campazzo i tornat a marcar diferències, tot i que ja mai han superat els 4 punts i que els murcians han tingut diverses ocasions per empatar o posar-se per davant. L'UCAM Múrcia ha guanyat els dos darrers quarts, però ha fet (22-19 i 23-21) però ha fet curt per remuntar els 10 punts de desavantatge amb què se n'ha anat als vestidors. Sergi Llull, amb els tres triples que ha fet avui, n'ha sumat 65 en les fases finals de la Copa del Rei i ha superat Juan Carlos Navarro (63) com a màxim triplista de la competició.