L’entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, es va mostrar dolgut per l’eliminació però “content perquè hem jugat amb personalitat i hem fet un gran partit” i que tenia la sensació que “el Barça s’ha merescut la victòria perquè també han fet un gran partit”.

Per a Martínez, “no tot és guanyar”. Hi ha d’altres factors que intervenen i que tenen tant o més valor com és que per guanyar aquests equips de tant de nivell “cal que no et respectin o que tinguin un mal dia”. I el FC Barcelona ha demostrat, tant diumenge al Nou Congost com aquest divendres a Màlaga, que contra el Baxi no les té mai totes.

“El Manresa ha jugat un bàsquet excepcional”, ha valorat el tècnic blaugrana Roger Grimau. Abans Jabari Parker, que ha reconegut que no s’esperava equips de tant nivell i que està content d’haver vingut a jugar l’ACB, que “avui hem guanyat un gran equip”. Grimau ha definit el Baxi com “un equip fotut perquè et porta al límit”.

Per a Pedro Martínez, el partit ha estat un “cara o creu, perquè no cal que s’hagi de decidir en l’últim atac” perquè ho sigui. I ha destacat l’excel·lent tram final que ha jugat Laprovitola. Només ha lamentat una estona del segon quart en què “ens hem aturat i en què hem deixat de córrer” i que han tingut dificultats per atacar la seva defensa de canvis.

A partir d’ara, l’objectiu del Baxi Manresa és “centrar-se en la lliga. Ara mateix som en la lluita per entrar al play-off, però ara es tracta de sortir d’aquí animats per als 12 partits que queden, guanyar-ne tants com sigui possible, i tant de bo que en puguem jugar uns quants més”.