Els gimnastes de l'Egiba que han competit durant dos dies en la prova de la Copa del Món que s'està disputant al Caire, el manresà Thierno Boubacar Diallo i la gironellenca Laia Font, no s'han pogut classificar per a cap de les finals dels aparells en què competien, ni dijous, ni aquest divendres. El millor resultat d'aquest segon dia ha estat el del bagenc, que ha quedat dinovè en el seu millor aparell, el de paral·leles. Per la seva banda, Font, que està lluitant en aquestes proves de la Copa del Món per obtenir el caríssim bitllet per als Jocs, només ha pogut estar 27a en terra.

Començant per Diallo, el seu resultat en paral·leles ha estat de 13,200 punts, just darrere del seu company d'equip Nicolau Mir (13,300) i a poc més d'un punt dels dos que han empatat en el setè lloc i seran a la final, el japonès Sugimoto i el francès Bernard. En la barra, ha estat 32è, amb una puntuació d'11,900, aquest cop a davant de Mir per 70 centèsimes. Finalment, en l'exercici de terra només ha estat 51è de 59 competidors. Laia Font, per la seva banda, ha quedat en la posició número 27 en l'aparell de terra, amb una nota d'11,370, lluny de les aspirants a ser a la final. Una de les que sí que ho ha aconseguit ha estat la seva companya de selecció, l'alacantina Laura Casabuena, que estarà entre les vuit millors diumenge amb la quarta millor nota, 12,770 punts. Font va estar més a prop de la final dijous, quan va ser tretzena en el seu millor aparell, el de salt, amb 12,870 punts. Després de la cita del Caire, els gimnastes en tindran tres més de la Copa del Món per tal de suma el punts necessaris per aspirar a una plaça olímpica, els que no la tinguin. El proper cap de setmana es competirà a la ciutat alemanya de Cottbus, entre el 5 i el 10 de març hi haurà la cita de Baku i entre el 16 i el 21 d'abril, la de Doha.