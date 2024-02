El saltador artesenc del Club Egiba Robert Vilarasau no ha pogut classificar-se per a les semifinals de la prova de la Copa del Món que es disputa aquests dies a Baku, la capital de l'Azerbaidjan. Vilarasau ha quedat en el lloc 40 dels setanta participants en la fase classificatòria. Els 24 millors entraven a la següent ronda, que es disputa aquest dissabte al matí, malgrat que només n'hi podien entrar tres per país.

El bagenc podia fer dos exercicis, dels quals puntuava la millor nota. En el primer, ha tret un 55,790, que finalment ha estat el que ha comptat. En el segon ha volgut arriscar i no li ha sortit bé, amb la qual cosa ha tret un 22,940 que ja era anecdòtic. La 24à plaça, descartant els gimnastes a partir del quart de cada país, ha estat per al canadenc Rémi Aubin, amb 57,880 punts. El competidor bagenc arribava a Baku tres mesos després d'haver estat plata per equips en els Mundials que es van disputar a Birmingham. Allà, en la final per formacions va assolir una nota de 57,370 punts que tampoc no li hauria permès classificar-se ara en una competició que té importància de cara a la classificació per als Jocs Olímpics, en què només hi seran els setze millors. En canvi, sí que ha entrat en les semifinals un dels seus companys d'equip. El madrileny Jorge Martín ha estat 21è, vintè si es descarta el quart representant xinès, que ha quedat per davant d'ell, amb una nota de 58,550. Intentarà ser a la final de diumenge. David Franco ha estat 49è, amb 54,600 i David Vega, 65è, amb 29,180. Més encert hi ha hagut en les participants femenines de l'equip espanyol, amb el tretzè lloc de Melania Rodríguez (12a de les classificades) i el 19è de Noemí Romero (classificada en 18è lloc). Totes dues seran a les semifinals. Robert Vilarasau ja ha de pensar en la pròxima prova, el mes vinent, a Cottbus.