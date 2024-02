Important triomf del Manresa CBF femení davant d’un rival directe per a ser cap de sèrie en les fases d’ascens a Lliga Femenina 2. I és que la victòria de les bagenques deixa el CB Roser a tres partits de diferència més l’average quan només resten sis jornades per acabar la fase regular.

L’inici de matx en defensa per part de les locals va ser gairebé perfecte. El pla de partit idea per Marc Rovirosa va funcionar, i les jugadores del conjunt barceloní no es van sentir còmodes en cap moment. Però el bon to defensiu no venia acompanyat d’encert ofensiu, malgrat que les locals movien amb criteri l’esfèric i trobaven llançaments alliberats.

El millor moment de les bagenques va arribar al segon quart. El mur defensiu manresà només va permetre 4 punts pels 21 que van anotar. Ara sí que es convertien en cistella la majoria de bones accions que generaven.

Amb un còmode marge respecte les visitants, el nivell d’encert local va tornar a minvar. Els ajustaments ofensius del tècnic visitant van obligar a canviar el sistema defensiu que tant bon rèdit havia generat en la primera meitat a les de la capital del Bages. Les barcelonines trobaven els forats en la defensa manresana, i gràcies a una defensa zonal van aconseguir recuperar part del desavantatge. Els minuts final les locals només dominaven per cinc punts, però el seu ofici va ser suficient per a tancar el partit i no deixar escapar el triomf del Nou Congost. Les manresanes es veuran les cares aquest cap de setmana amb el cuer, el CB Prat.