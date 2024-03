Tocat i enfonsat. La mala dinàmica de resultats en la qual està immers el Centre d’Esports Manresa des de meitats de desembre s’eternitza i, tal com es va fer palès ahir, minimitza el rendiment del conjunt blanc-i-vermell. La formació manresana no va ser inferior al Torrent CF i la perseverança dels seus futbolistes no va merèixer el càstig excessivament sever de cedir una altra ensopegada.

Malgrat aquestes dues circumstàncies, el CE Manresa va encaixar contra el conjunt representatiu de la capital de l’Horta Sud la setena derrota seguida i va igualar la pitjor ratxa de partits consecutius perduts pel primer equip blanc-i-vermell. Així doncs, la sèrie actual s’equipara a les protagonitzades la temporada 1975-76 i el curs esportiu 1992-93.

El descens a la Tercera Divisió encara no és una realitat matemàtica, però la trajectòria de l’equip avala que és un fet irreversible. Només una inesperada i increïble reacció que permetés signar set victòries en els últims nou partits de la competició comportaria la consecució de l’anhelada permanència. En aquest context, els futbolistes blanc-i-vermells necessiten recuperar l’autoestima per tancar l’exercici amb una versió més versemblant del seu potencial.

Notables prestacions i avantatge

El bon joc que va oferir el CE Manresa fins a l’equador del primer període va propiciar que, per primera vegada des que es va fer càrrec de la formació el tècnic Aitor Maeso, el conjunt blanc-i-vermell adquirís avantatge a l’electrònic. L’entrenador manresà va mantenir l’estructura d’equip que va presentar al feu de la SD Formentera (3-5-2), però va fer cinc canvis a la formació inicial. Les accions combinatives trenades per un i altre conjunt es van alternar durant aquesta fase de l’enfrontament. Tot i això, la clarividència de Marc Martínez i la mobilitat d’Álex Pachón i Omar Ouhdadi van propiciar que els embats ofensius dels amfitrions fossin més perillosos.

El davanter esparreguerí va culminar amb una canonada que es va perdre ben a prop del travesser una incursió del mitja punta marroquí (min 8). Quatre minuts després, la tanca defensiva del Torrent CF va desviar a córner el servei de falta executat per Marc Martínez des de la frontal de l’àrea de penal valenciana. A continuació (min 13), la segona jugada protagonitzada pel duet de davanters blanc-i-vermells va fructificar. Aquesta vegada, Álex Pachón va penetrar com a interior dret fins a l’àrea de penal visitant i, amb una mortífera passada enrere, va habilitar Omar Ouhdadi per batre el porter Pablo García amb una rematada rasa inapel·lable (1 a 0).

Una pilota perduda pel CE Manresa a la seva línia de tres quarts defensiva va facilitar la rèplica del Torrent CF. Michel Herrero va assistir Quim Araujo, però el xut ras i creuat del veterà mig centre va sortir arran de la base del pal dret de la porteria defensada per Òscar Pulido (min 19).

La igualada reverteix la dinàmica

El CE Manresa va encaixar el gol de l’empat a pilota aturada. El destre Michel Herrero va servir el segon córner favorable als valencians i el lateral Diego Martínez va pentinar de cap a gol al primer pal, lliure de marcatge (min 24). La igualada va esvair la feble confiança dels manresans en les seves possibilitats i va afavorir que la formació entrenada per Vicente Mir assumís la iniciativa ofensiva fins al final de la primera meitat. Malgrat tot, una enverinada centrada de Raúl Ruiz que va desviar Òscar Pulido (min 32) i un xut llunyà que es va perdre per sobre el travesser de Michel Herrero (min 39) van ser les aproximacions visitants més perilloses abans del descans.

De l'ensopiment a l'ensopegada

L’equilibri va caracteritzar la primera mitja hora de joc del segon període. Ambdós conjunts van evidenciar les seves limitacions a l’hora de desequilibrar l’entramat defensiu de l’oponent i només de forma puntual el públic va poder desempallegar-se de l’ensopiment al qual convidava l’espectacle futbolístic. Un minut després que Òscar Pulido aturés la rematada armada des de la frontal de l’àrea per l’incisiu Christian Albert (min 51), el CE Manresa va poder avançar-se altra vegada. El refús de la centrada amb la qual Carlos Gilbert va finalitzar una incursió com a extrem esquerre va permetre Nil Garrido etzibar una gardela que un defensa del Torrent CF va desviar amb el cap quan la pilota ja havia superat la posició de Pablo García. La defensa valenciana va bloquejar els xuts posteriors de Marc Cuello i César Llopis.

Les substitucions no van millorar les prestacions del CE Manresa. En contraposició, l’entrada al terreny de joc del davanter argentí del Torrent CF Matías Nicolás Chavarría va ser decisiva. El veterà golejador va aprofitar una jugada d’atac aparentment innòcua dels visitants per armar una inapel·lable rematada creuada des del vèrtex superior dret de l’àrea de gol blanc-i-vermella que va determinar la derrota dels amfitrions (min 80). No endebades, la intencionada rematada de cap de Javi López (min 91) es va perdre arran del travesser del Torrent CF.

LA FITXA TÈCNICA. CE MANRESA (Sistema de joc: 3-5-2). Òscar Pulido; Yeray Izquierdo (Yaya Sidibé min 83), Moha, César Llopis; Dani Reina, Marc Cuello, Marc Martínez (Álex Sánchez min 61), Nil Garrido (Javi López min 75), Carlos Gilbert; Omar Ouhdadi (Enric Baquero min 61) i Álex Pachón. TORRENT CF (Sistema de joc: 4-2-3-1). Pablo García; Diego Martínez, Juan Carlos Lázaro Kaiser (Fernando Fer Beltrán min 95), Uriel Jové, Jorge Ruiz; Quim Araujo, Adri Pérez; Raúl Ruiz (Adrián Carpintero min 74), Miguel Ángel Herrero Michel (Àngel Climent min 74), Christian Albert (Javi Zarzo min 82); i Zahui Boris Alain Kouassi (Matías Nicolás Chavarría min 74). ÀRBITRE. Miquel Pujol Salar (Comitè de les Illes Balears), auxiliat per Biel Rodríguez Kruger i Francisco de Asís Vidal Esteban. Va amonestar els locals Omar Ouhdadi (min 6), César Llopis (min 18) i Marc Cuello (min 89) i el visitant Jorge Ruiz (min 90). GOLS. 1-0 Omar Ouhdadi min 13, 1-1 Diego Martínez min 24 i 1-2 Matías Nicolás Chavarría min 80. ESTADI. Estadi del Congost. 395 espectadors.