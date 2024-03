La Copa del Rei sempre ve de gust, però enguany potser una mica més per a l'Igualada Rigat. El conjunt arlequinat té aquest divendres (21,30 hores, web d'Esport3) una excel·lent oportunitat per arribar a les semifinals de la competició per tercera vegada en els últims 18 anys. Va quedar sisè al final de la primera volta, i aquest fet el podia abocar a haver-se d'enfrontar a un dels adversaris grans com el Barça, el Noia o el Liceo, habituals de les últimes edicions.

Però la fortuna va deparar que el rival sigui un CP Voltregà Movento Stern que en aquells moments era quart de la lliga. Sense pretensions de menystenir l'equip osonenc, sembla més accessible que els altres, sobretot veient la classificació actual, amb un punt de distància entre tots dos conjunts. A més, fa només quinze dies que totes dues formacions es van enfrontar a Les Comes, amb clara victòria anoienca per 4-1. En la primera volta, el Voltregà s'havia imposat a casa per 2-0, amb la qual cosa, en cas d'empat al final de la temporada, el conjunt de Marc Muntané té l'average a favor.

Tornant a la competició de Copa, el partit entre la formació de Sant Hipòlit i l'Igualada serà l'última. En cas de victòria, tocaria tornar a jugar l'endemà a les 18.45 hores al pavelló Joan Ortoll de Calafell el qual, per segona edició consecutiva, és l'escenari de l'esdeveniment. La relativa proximitat i l'horari, a més de la bona marxa de la temporada, possibilitarà, segurament, la presència de força aficionats anoiencs al pavelló.

En la prèvia, en declaracions fetes als mitjans del club, el tècnic de l'Igualada Rigat, Marc Muntané, admetia que "ens fa molta il·lusió ser-hi perquè ens ha costat molt arribar-hi. Evidentment, no pensem ni en dissabte, ni en diumenge, només en el partit contra el Voltregà. És un rival dificilíssim, que han fitxat un jugador top mundial, amb molta tàctica individual. Tenen jugadors molt intel·ligents que saben què cal fer en aquests partits, amb més experiència que nosaltres. Però tenim molta il·lusió i ambició i provarem de fer un bon partit".

《IGUALADA RIGAT HC🔵🔴》#CopaOKM | 1/4 de final



🎙 @MarcM1ntane



“Ens fa molta il·lusió ser-hi. No pensem ni en dissabte ni en diumenge, només pensem en el Voltregà. Ells tenen molta més experiència que nosaltres, però nosaltres tenim molta il·lusió, ambició i ganes”. pic.twitter.com/6AimOnZVcy — Igualada Hoquei Club (@IgualadaHC) 7 de marzo de 2024

Un dels jugadors, Marc Carol, explica que "afrontem el partit com un premi per a nosaltres. Era un dels nostres objectius. Només tenim en la ment el partit contra el Voltregà ja que sabem que si no ens hi esforcem, no podrem passar a la següent ronda".

《IGUALADA RIGAT HC🔵🔴》#CopaOKM | 1/4 de final



🎙 @marccarol2



“Entrar a la Copa del Rei va ser un premi per a nosaltres; era un dels objectius. Amb tota la gent que vindrà del Front Tauró segur que ens sentirem com a casa”. pic.twitter.com/SVjXciDRP7 — Igualada Hoquei Club (@IgualadaHC) 7 de marzo de 2024

Carol recorda l'últim partit, una dolorosa derrota a la pista de l'Alcoi (4-1), per tal de "revertir la dinàmica, ja que no vam sortir-ne amb bones sensacions. Hem d'intentar plantejar un partit com el que vam jugar a casa. Ll'ambient serà diferent, però segur que amb la gent del Front Tauró que ens acompanyarà ens sentirem com a casa". En cas de passar ronda, l'Igualada Rigat s'enfrontaria al guanyador del Barça-Reus, disputat abans.