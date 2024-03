Sant Fruitós organitzarà el 23 de març l’11a edició de l'Ultra Trail Barcelona, però aspira a convertir-se en seu permanent de la prova, segons va afirmar l’alcalde Joan Carles Batanés en l’acte de presentació de la prova. Sergi Pujalte, de l’empresa organitzadora Ocisport, va afirmar que per a ells seria una bona opció.

Tret de les primeres edicions, l'Ultra Trail Barcelona s’ha caracteritzat per ser una prova itinerant que feia descobrir territoris diversos. «No hi ha cap raó específica, forma part de l’evolució natural», va justificar Pujalte per respondre per què es plantegen estabilitzar-se. «Som d’Igualada, prop de la zona, i creiem que l’entorn de Sant Fruitós i els Serrats del Bages és un territori privilegiat. Esperen que els corredors ho aprofitin per descobrir-ne les tines, els murs de pedra seca...», va afegir.

Per a l’Ajuntament, la prova té un cost directe de 15.000 euros, a més de l’aportació en material, espais, logística i treball de la brigada i la policia local. No obstant això, per a l’alcalde Joan Carles Batanés aquest cost «es recuperarà amb escreix». «No hi ha un retorn directe», va reconèixer, «però sí a través dels comerços, les pernoctacions i la restauració» que es beneficiaran, per la presència tant del miler de corredors a què esperen arribar (ahir n’hi havia més de 600 inscrits, segons l’organització) com de les seves famílies.

«A més, en termes d’imatge, l'Ultra Trail ens posiciona com a municipi. Si ho fem bé, la imatge serà positiva i aquest és un valor intangible», va assegurar Batanés.

Aquest va ser el motiu perquè l’alcalde estigués acompanyat pel regidor d’Esports, Xavier Navarro, i també per la regidora de Promoció econòmica, Carme Cruz.

L’alcalde va explicar que «l’endemà mateix de la cursa, ens asseurem a parlar amb l’empresa organitzadora perquè Sant Fruitós de Bages sigui la seu permanent de l'Ultra Trail Barcelona», va explicar.

Quatre distàncies

La cursa es disputarà en quatre distàncies. La prova ultra constarà de 62 km amb 2.100 metres de desnivell positiu; la marató, de 40 km i 1.200 metres de desnivell positiu; la mitjana, de 26 km i 495 metres de desnivell positiu; i la curta, d’11 km i 261 metres de desnivell positiu. També hi haurà una caminada popular, de 5 km.

A més, en la línia de promocionar Sant Fruitós, l’Ajuntament ha organitzat una visita al Museu de la Vinya i el Vi.

Pujalte va ressaltar que s’han equiparat al 50% els trams de pista i camins i de corriols i que, fins ahir, «un 30% de les inscripcions són de dones». I, com que la majoria són en les distàncies llargues, «esperem que aquest percentatge s’incrementi quan augmenti la inscripció a les curtes».