Una victòria fonamental per certificar ben aviat, de forma matemàtica, la consecució d‘una de les dues primeres posicions al final de la fase regular de la lliga i, en conseqüència, tenir el dret de jugar el partit de tornada de la primera eliminatòria dels play-offs d’ascens al pavelló del Pujolet. La superioritat que va exhibir el Covisa Manresa FS durant el primer període del matx que va enfrontar els bagencs amb el tercer classificat, el Futsal Mataró, i la capacitat de sacrifici que van mostrar els jugadors de Paco Cachinero en els quasi quinze minuts de la segona meitat en els quals el conjunt mataroní va jugar amb porter jugador, van fonamentar un triomf cabdal (8 a 6).

Les grades del pavelló del Pujolet es van omplir de gom a gom per donar suport a l’equip en un partit decisiu. Des del servei inicial, ambdues formacions van optar per pressionar a la parcel·la defensiva de l’oponent. Un servei en diagonal al segon pal arran d’una ràpida transició ofensiva va habilitar David Lozano per avançar els amfitrions a l’electrònic amb una gardela que va esdevenir gol per la mateixa creueta superior esquerra de la porteria defensada per Isaac Fernández (min 6). Els manresans van assumir la iniciativa i van sotmetre el Futsal Marlex Mataró a una allau ofensiva durant els següents minuts. Una assistència de David Lozano va permetre Aaron Riera ampliar l’avantatge local (min 8). Els mataronins van reequilibrar el joc, però els atacs del Covisa Manresa FS sempre van ser més incisius. En aquest context, un doblet d'Àlex Terraga Terri (minuts 13 i 17) va situar un inesperat 4 a 0 a l’electrònic. Una pilota recuperada va habilitar Pol Novo per minimitzar l’avantatge local (min 18). La resposta dels blanc-i-vermells van ser inequívoca i David i Aaron Lozano van propiciar que el marcador reflectís la superioritat manresana al descans (6 a 1).

El guió del partit no es va modificar a l’inici de la represa (7 a 2), però quan faltaven 14 minuts i 49 segons per al final de l’enfrontament, l‘entrenador del Futsal Marlex Mataró va prendre la decisió de jugar amb porter jugador. Tres gols materialitzats pels visitants en només 52 segons van minimitzar la diferència a l’electrònic (7 a 5) i Oriol López (min 33) va fer somniar els maresmencs amb la remuntada (7 a 6). El Covisa Manresa FS va saber gestionar la situació i David Lozano va sentenciar el guanyador del duel quan faltaven 38 segons per al final (8 a 6).