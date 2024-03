El Grup Via CB Artés es consolida al lideratge de Copa Catalunya després de superar l'UB Sant Adrià i gràcies a la relliscada de l'Argentona al feu del CB Vic. Els bagencs van dominar sobre el parquet des de l'inici, però tan sols una gran represa els va permetre aconseguir un avantatge suficient per a no haver de patir al final.

El conjunt entrenat per Pep Piqueras era conscient que els adrianencs sortirien amb ganes, ja que es troben immersos en plena lluita per a evitar el descens. Amb convicció i agressivitat, els del Bages van aconseguir portar el matx cap on més els convenia, però la manca d'encert inicial no els permetia traslladar-ho a l'electrònic. Un cop els artesencs es van desempallegar del llast del desencert, un ràpid parcial de 10-2 els va tornar ràpidament la confiança. La dinàmica semblava mantenir-se, però es multiplicaven les errades, sobretot defensives. Una circumstància que propiciava un intercanvi de cistelles que, tot i afavorir els locals, no els permetia estar massa còmodes. Conscients de la necessitat de millora en l'apartat defensiu, la represa va servir a Piqueras per introduir ajustaments que, sense alterar el pla de partit, van funcionar. Les bones accions sota el seu cèrcol permetien als bagencs sortir en transició i aconseguir cistelles fàcils en contraatac. L'agressivitat i l'encert permetien que, ara sí, els locals traslladessin el seu domini sobre el parquet a l'electrònic. Un marge suficient per a poder gestionar amb comoditat durant els darrers minuts de duel. Un quinzè triomf que, combinat amb la resta de resultats del grup, consolida els artesencs a la primera posició del grup, una plaça que els permetria assegurar-se seer equip de Super Copa la temporada vinent. GRUP VIA-CB ARTÉS: Osul 10, Ferran Mas 5, Cuñé 3, Porter 4, Soler 2, Eduard Mas 17 –cinc inicial– Costa 11, Clotet 3, Soler 2, Jordà 18 i Pujolreu 10. UB SANT ADRIÀ: Argall 19, Ribas 7, Piñero 8, Martín 1, Bertran –cinc inicial– Rodríguez 4, Villar 23, Prat 5 i Sow. ÀRBITRES: Garcia i Iglesias. PARCIALS: 24-12, 41-35 (descans), 61-47, 83-67