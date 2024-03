El París Saint-Germain de Mbappé i Luis Enrique es creua en el camí del Barça a Europa

El París Saint-Germain de Luis Enrique, d'Ousmane Dembélé i del futurible jugador del Reial Madrid Kylian Mbappé serà el rival del Barça en els quarts de final de la Lliga de Campions, amb la tornada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ha estat el resultat del sorteig del torneig que s'ha fet a Nyon i que també ha determinat que el vencedor d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà en semifinals, i amb la tornada a casa, contra el vencedor de l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund.

Per l'altra banda del quatre, el Manchester City de Pep Guardiola jugarà per tercer any seguit contra el Reial Madrid. En els dos anteriors havia estat a les semifinals. En el primer, van passar els blancs i en el segon, els cityzens. Sempre va vèncer qui va tenir la tornada a casa i, en aquesta ocasió, són els anglesos. El guanyador d'aquesta eliminatòria jugarà en semifinals, i amb la tornada a casa, contra el vencedor de l'Arsenal-Bayern de Munic. Qui quedi de la primera part del quadre, o sigui, Atlètic de Madrid, Dortmund, PSG o Barça, serà el local en la final de Wembley.

Serà la cinquena vegada que el Barça i el PSG s'enfrontin en una eliminatòria de Champions, més enllà de dos partits de fases de grups en què també es van enfrontar. El balanç és de 3-2 per als catalans, tot i que l'última vegada van vèncer els francesos, la temporada 2020-21, en els vuitens de final, amb un feridor 1-4 al Camp Nou, amb tres gols de Mbappé, i un estèril per al Barça 1-1 al Parc dels Prínceps, en el que va ser l'últim gol de Messi en competicio europea amb l'equip blaugrana.

A la memòria també hi ha l'eliminatòria de vuitens de la temporada 2016-17, quan el Barça va eliminar el PSG, amb Luis Enrique, ara tècnic dels francesos, a la banqueta catalana, perdent per 4-0 a París i remuntant amb un 6-1 a casa, amb gol final de Sergi Roberto.