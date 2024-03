El Covisa Manresa FS goleja al feu del FS Canet i consolida el seu lideratge (2-7)

I ja en són vint. L’estil de joc físic i agressiu, les reduïdes dimensions de la pista i la passió que caracteritza l’afició del FS Canet no van impedir al Covisa Manresa FS signar la vintena victòria de l’exercici a la lliga. La formació entrenada per Paco Cachinero va remuntar, primer, i va golejar, després, el dotzè classificat del grup 3r de la Segona Divisió B (2 a 7). A més, els blanc-i-vermells van refermar la seva condició de líders de la competició. No endebades, el segon classificat, l’Sporting La Nucia, va cedir a la sempre difícil pista del quart, el FC Cerdanyola (5 a 3).

El Covisa Manresa FS va haver d’adaptar-se a l’escenari que va plantejar el seu oponent per vèncer a Canet de Mar. La intensitat dels amfitrions els va permetre recuperar una pilota i armar un ràpid contracop que Joan Sánchez va aprofitar per avançar els maresmencs a l’electrònic (min 4). Els bagencs es van sentir incòmodes durant tot el primer període i el domini del tempo del partit va correspondre als amfitrions. Aarón Lozano va reequilibrar el marcador de forma momentània (min 18) però, a continuació, una altra pilota perduda va facilitar el contraatac que va culminar Jacobo en el segon gol local (2 a 1). A la represa, Carles Ambrós i Àlex Terraga Terri van concretar la remuntada blanc-i-vermella en només tres minuts (2 a 3). En el darrer tram de l’enfrontament, el pivot va propiciar la golejada en completar un hat-trick.