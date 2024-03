La Pugo Regis Trail de Puig-reig serà puntuable per a la Copa Catalana de Curses per Muntanya

La cinquena edició de la Pugo Regis Trail forma part enguany de la Copa Catalana de Curses per Muntanya. La prova Longus, de 24 quilòmetres i més de 1.000 metres de desnivell, es disputarà aquest diumenge, 24 de març, per corriols ràpids i tècnics de Puig-reig. Comptarà amb 170 participants procedents de diferents punts de Catalunya, una xifra que significa haver esgotat inscripcions i haver crescut respecte a l'any passat. La sortida serà a les 9 del matí des del castell de Puig-reig i l'arribada serà al passeig de la Via.

Els organitzadors, l'entitat excursionista CquiE de Puig-reig, s'han mostrat molt satisfets pel fet de fer un "salt qualitatiu i quantitatiu", ha remarcat Cristian Garcia. I ha afegit: "Ens fa molta il·lusió, ja que entrar dins d'aquest circuit de la Copa era un objectiu i ho hem aconseguit. Ens dona renom com a cursa i posa Puig-reig en el mapa de molts corredors i corredores".

Els 24 quilòmetres recorren camins per on es movien els templers i obrers, per exemple per la zona del pont de Periques o per colònies tèxtils, entre altres indrets. El passat templer de Puig-reig és un segell de la cursa de muntanya Pugo Regis.

A part de la prova Longus de categoria sènior, aquest diumenge es disputarà també la Brevis i la Iuvenis. La Brevis engloba les categories júnior i juvenil i té una distància de 14 quilòmetres. Sortirà a 2/4 de 10 del castell i l'arribada serà al passeig de la Via. I la Iuvenis, per edats de 12 a 16 anys, són 5,6 quilòmetres per a la categoria infantil i 7,8 km per la cadet. Sortirà del castell a 1/4 de 10 i la prova finalitzarà també al passeig de la Via.

Un total de 350 participants prendran part a les diferents curses de diumenge a Puig-reig. "Amb aquest nombre de corredors podem garantir una bona cursa, no volem una prova massificada", ha assenyalat Cristian Garcia. Als 350 corredors i corredores de diumenge s'hi sumaran els infants que dissabte, dia 23, participin en la Minimus, que són les curses infantils. Hi haurà recorreguts des dels 200 metres fins a 1,85 quilòmetres segons les edats. Hi poden participar nens i nenes de 3 a 12 anys, que correran per la zona del costat de la piscina i els corriols de sota la senyera, "un terreny ideal perquè els més petits es comencin a engrescar", ha dit Cristian Garcia.

La secció trail del CquiE de Puig-reig organitza la Pugo Regis amb la col·laboració de l'Ajuntament. La regidora d'Esports de Puig-reig, Laura Escudé, ha destacat que "és un dels esdeveniments esportius que més gent porta al poble, i és un orgull. Estem molt contents que vingui gent d'arreu a gaudir dels nostres corriols i del teixit templer i industrial de Puig-reig i que tingui un impacte positiu als establiments comercials i de restauració".

Segell verd de cursa sostenible

La Pugo Regis de Puig-reig vol aconseguir el segell verd de cursa sostenible. Diumenge, la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) avaluarà si pot obtenir aquest reconeixement la Pugo Regis, que busca el mínim impacte ambiental i el respecte al medi ambient. En aquest sentit, Cristian Garcia ha recordat que "ja fa dos anys que fem el marcatge amb cites de roba per eliminar els plàstics, i els arcs de sortida i arribada són de fusta".

A més, també eliminen els plàstics dels productes de les bosses amb què s'obsequia els corredors. Per exemple, "els plum-cakes de l'empresa Ballarà els demanem sense plàstic i posem cada pastisset amb bosses de paper. Som curosos amb tots els detalls per ser una cursa que generi zero residus". Els productes de les bosses dels corredors són tots de km 0 "gràcies a la col·laboració d'establiment i empreses de Puig-reig", ha assenyalat Cristian Garcia.