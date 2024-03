"L'etapa berguedana serà espectacular"

President o director?

A veure, nosaltres som un club, Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, i jo en soc el president. I el càrrec comporta ser el director general de la Volta.

I on queda la Unió Esportiva de Sants, fundadora i organitzadora històrica de la Volta?

Hi tenim un contracte privat de cessió dels drets d’organització. Fa uns anys es va crear el club per poder gestionar tot el que és la Volta. Perquè el ciclisme s’ha professionalitzat molt, i es va considerar que calia separar la Volta del que és l’activitat ordinària del futbol. I queda en el mallot, en els colors blancs i verds propis de la Unió Esportiva.

No l’hem vist mai, en bicicleta?

No. No he sigut mai ciclista, ni tampoc cicloturista. Hi he anat per fer un passeig, això sí, però ni he corregut mai, ni he fet mai cap marxa.

I d’on li’n ve l’afició?

Del meu pare. Li agradava molt l’esport i ens duia a tota mena d’esdeveniments esportius, sobretot els dissabtes a la tarda. He vist molt esport, de totes les disciplines. Des de l’aeromodelisme a Montjuïc al futbol, bàsquet, handbol, hoquei, beisbol… de tot! I el ciclisme em va enganxar per la proximitat que hi havia amb els corredors. I que encara hi ha, tot i que en els últims anys hagi canviat. Quan el meu pare ens duia veure les sortides de la Volta o la Vuelta, o la Setmana Catalana, i aquella proximitat que hi havia amb els ciclistes, de poder parlar-hi, fer-t’hi fotografies i que et firmessin autògrafs, és el que em va enganxar.

Quants anys porta a la Volta?

Jo vaig entrar l’any 1983. Després, vaig estar 4 anys sense ser-hi, del 2000 al 2003, i ara hi soc des del 2004 en què vaig guanyar les eleccions.

I ara les va tornar a guanyar.

Sí, el juny de l’any passat. Amb una junta nova, amb gent jove, amb la idea de renovació…

Vol dir que no es tornarà a presentar?

No. Aquest nou període és per fer el relleu. El mandat és de sis anys, però no els esgotaré. La idea és fer un relleu ordenat i una bona transició.

Rubèn Peris, al cotxe des d'on dirigeix les etapes de la Vola / Volta

Per què s’ha de considerar la Volta com a patrimoni del país?

Perquè si analitzem els esdeveniments esportius de Catalunya, veurem que no n’hi ha cap que faci tants anys que es fa. La Volta es corre des del 1911. I que venguin país, territori, ciutats, pobles, tampoc. De fet, sempre trobes algú que et diu que, almenys una vegada, pel seu poble hi ha passat la Volta. I, a més a més, el fet que som un club i no una empresa, que s’organitza des del voluntariat i no ens hi guanyem la vida, fa que tingui una personalitat pròpia.

Però, a Catalunya s’organitzen multitud d’esdeveniments esportius de ressò internacional, i també venen país.

Sí. És veritat. A Catalunya hi ha grans esdeveniments esportius com la Moto GP, la Fórmula 1, el Conde de Godó, la Marató… però tots es fan en un espai tancat. No n’hi ha cap que vagi ensenyant el país com l’ensenya durant una setmana sencera la Volta. I això, des de fa molts anys i mantenint aquest esperit de voluntarisme, amb més de 100 persones.

Amb la professionalització del ciclisme de fa uns anys, és sostenible aquesta estructura?

Sí, en general creiem que sí. Però, és veritat que d’uns anys ençà ha canviat molt, el ciclisme s’ha professionalitzat molt i ens hi hem hagut d’adaptar. Per això tenim una estructura petita professional perquè movem molts diners, diners que entren i surten.

Quin pressupost té la Volta?

Un milió i mig d’euros, gairebé. I s'ha de fer ben fet.

Amb la televisió inclosa?

No, sense televisió. Perquè els drets de televisió els tenim cedits a ASO, l’empresa propietària del Tour de França, la Vuelta, el París - Dakar, entre d’altres, a canvi de no pagar res.

En què beneficia la Volta, aquesta cessió?

Perquè quan ells venen els drets del Tour, la Vuelta, Dauphiné, París-Niça, Lieja-Bastogne-Lieja, París-Roubaix… també hi posen la Volta, va en el mateix paquet d’esdeveniments ciclistes. I per això podem arribar a tants països.

A quants països arriben?

De manera controlada, a 190 països, aquest any. I, durant molts moments, tots ells emetent en directe.

Entenc que també deu influir que retransmetre una etapa ciclista és car i complex. Per la cessió dels drets, vull dir.

Sí. Hem de pensar que retransmetre una prova ciclista és molt car, sigui la Volta o la Itzulia. Perquè estem en moviment constant. Un partit de futbol, per exemple, que no sigui un Barça - Madrid, és clar, és relativament senzill. Necessites unes quantes càmeres al camp i una unitat mòbil a fora amb una parabòlica, amb això te’n pots sortir. Nosaltres, en canvi, necessitem les motos que van agafant les imatges, que les envien a un helicòpter, que les envia a un avió que les passa a un satèl·lit i del satèl·lit baixen al camió de producció. Ja es comprèn que tot aquest muntatge és molt car i molt complex.

El país és prou conscient del patrimoni que té en la Volta?

Ara sí. I he de subratllar que si no fos per les institucions, no ens en sortiríem. Però, és veritat que no sempre n’ha estat i que tot sovint ho has d’explicar. Però, estic molt satisfet del tracte que rebem, ara i sempre.

Però hi va haver un any en què va semblar que es plegava.

Sí, tens raó. Hi va haver algun moment en què vam estar a punt de no poder-la fer, és cert.

I ara està garantida?

Sí. El que passa és que el patrocini privat està molt malament. Si no fos per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, els ajuntaments per on passem, les Diputacions… si no fos per aquest entramat institucional, no la podríem fer. I gràcies que hi ha patrocinadors que hi aposten, als quals els estic molt agraït.

La llei de mecenatge que no arriba mai.

Efectivament. Aquest és el problema. Cal una bona llei de mecenatge. Perquè avui un patrocini és una factura més el 21 % de l’IVA. Si hi hagués aquesta llei faria que les empreses s’hi veiessin atretes.

Passa el mateix amb proves com la París - Niça, que semblen ben consolidades?

Sí, el que passa és que aquestes proves són d’ASO. I encara que hi perdin, els beneficis del Tour o de la Vuelta els ho compensen. Poso un exemple, que passa. Si una ciutat o un poble vol acollir una etapa del Tour, prèviament n’ha d’acollir una del Dauphiné o la París - Niça. Poden fer de vasos comunicants. Hem de ser conscients que hi ha el Tour i la resta. Amb només el patrocini d’un premi del Tour, faríem dues Voltes. És una altra dimensió.

Com es presenta aquesta edició?

Molt bé. Cada vegada hi ha més poblacions que ens demanen que volen ser principi o final d’etapa. Vol dir que la Volta segueix despertant interès i que el retorn que n’obtenen és positiu. Ara no ens costa trobar ciutats, de fet, n’hi ha que les guardem d’un any per l’altre.

Rubèn Peris, abans d'una sortida de l'edició passada, amb Primoz Roglic de líder i Remco Evenepoel com a millor jove / Volta

Com ho fan per aconseguir que vingui Pogacar, per exemple?

Procurem que la Volta sigui atractiva. Tenim 7 dies de cursa. Fem tres etapes de muntanya i la resta que puguin anar bé a tothom. No la fem mai pensant en ningú.

Com ho decideixen els equips?

Les etapes les tenim dissenyades cap a l’octubre. Procurem que hi hagi muntanya, que puguin agafar fons. Llavors, els envien no els recorreguts en detall, però sí els perfils. I són els ciclistes els qui decideixen en funció del seu calendari. Sí que faig alguna trucada personal, és clar, però ja no és com abans del ProTour en què havíem de negociar la presència dels equips i que el preu depenia de quins corredors venien.

Com ha influït la normativa UCI i l’obligatorietat dels equips de córrer?

Totalment. El preu dels equips és el mateix, vinguin amb els corredors que vinguin. L’UAE, per exemple, costa el mateix amb Pogacar o sense ell. A més, ara ja no venen a provar-se. Venen a guanyar perquè hi ha els punts UCI en joc. Els 18 equips ProTour han de venir obligatòriament i el 19 i el 20 els hem de convidar tant sí com no. Llavors, com que per normativa no hi poden haver més de 175 corredors, en podem convidar fins a 5 equips més que procurem que hi hagi els 4 espanyols i el cinquè el busquem en funció de l’atractiu que pugui tenir.

Quin és, aquest any?

L’Uno-X.

Pel que fa a les etapes, com va anar, que es decidissin incloure finalment una berguedana?

Mira, l’any passat l’alcalde de Berga [Ivan Sánchez] va venir a seguir una etapa i, en acabar, em va dir que si guanyava les eleccions li agradaria fer una etapa. I així va ser. I n’estem encantats. Procurem estar bé amb tothom i crec que ho aconseguim, sincerament.

Suposo que és conscient que l’expectació és màxima.

Sí, i tant. Han fet molt bona feina i han aconseguit crear un clima extraordinari.

És que fa molts anys que aquest clima hi és i que es parla del potencial ciclista de la Catalunya Central, pels ports i les carreteres que hi ha. A l’hora de dissenyar-la, han demanat consell a la zona?

No, l’hem dissenyat nosaltres.

Ni amb en Sepp Kuss, que n’és un defensor?

Tampoc. Amb ell hi tenim una relació excel·lent, i vam fer un vídeo promocional per a les xarxes. Però és que no volem que mai sigui dit que fem una Volta o una etapa, tan sols, per a un determinat corredor. Perquè no és veritat, no ho hem fet mai, ni ho farem mai. Una altra cosa és demanar el parer a algun aficionat de la zona, però el disseny el fem nosaltres.

Doncs, sembla que serà una gran etapa.

Serà una etapa espectacular. A més, perquè fa molts anys que no s’hi anava. Abans hi anava tot sovint la Setmana Catalana, però la Volta feia molts anys que no ho feia. Només l’entrada a Berga, on hi haurà l’esprint especial, aquell carrer ja és un mur. Amb l’inèdit del Coll de Pradell que, per cert, aquests darrers dies estava nevat. Sí, no tenim cap dubte que serà una etapa espectacular, pel recorregut i perquè la gent s’hi ha bolcat d’una manera extraordinària i que és d’agrair.

Per què no programen gairebé mai una contrarellotge?

Per no molestar, sincerament. Una contrarellotge molesta molt. D’entrada, perquè ja has de tancar el recorregut un parell d’hores abans perquè entrenin i fins al final són moltes hores. Ho has de fer en un lloc que sigui atractiu i afectes moltes persones i molts negocis. El trasbals que generem és excessiu i allà on anem volem deixar un bon regust, que faci que vulguin que hi tornem.