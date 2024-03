Pogacar també venç a Barcelona i ja té la Volta al seu palmarès

Conten, i deu ser ben veritat, que un dia en què Tadej Pogacar participava en una cursa de categoria infantil uns quants aficionats es van adreçar als organitzadors per demanar-los que ajudessin aquell pobre nen que pedalava a 100 metres del pilot desesperat per atrapar-los. Tenia onze anys i, esprimatxat i baix, semblava el més petit de tots. Entre aquells aficionats que demanaven a l’organització que no permetés el que li estaven fent, hi havia l’entrenador de ciclisme eslovè Andrej Hauptman. “Que l’ajudem, dieu? Però si ha atacat de sortida i està a punt de doblar-los a tots, els ha agafat una volta!”, van respondre. Hauptman havia descobert un ciclista prodigi. El va entrenar fins que l’any 2019 li va aconsellar que fitxes per l’UAE.

En el ciclisme professional, no és possible que un ciclista dobli tot un pilot, ni en una etapa com la de Barcelona amb sis voltes a un circuit exigent i relativament curt com el de Montjuïc, de 7,8 km i amb la pujada al Castell de 2,5 km i de segona categoria que propicia les escapades, encara que cada any un o altre despenjat sí que els veu a passar. Ni tan sols per a un corredor que durant tota la Volta ha demostrat una superioritat tan abassegadora com Pogacar.

L’etapa amb sortida i arribada a Barcelona, de 145,5 km, ha seguit el guió que edició rere edició es repeteix, només alterat algun any, com quan el 2021 Thomas de Gendt, homenatjat avui per l’organització amb motiu del seu acomiadament del ciclisme professional, es va escapar amb Matej Mohoric i va ser capaç d’imposar-se en solitari amb un atac a l’última pujada.

S’ha format una escapada només d’arrencar, de 5 corredors que s’han mantingut fins a Montjuïc i encara hi han pogut fer mitja volta fins que s’ha quedat reduïda a només dos, Georg Steinhauser (Education First) i Idar Andersen (Uno-X Mobility). A la primera pujada al Castell, ha saltat Marc Soler (UAE), avui amb llibertat per intentar la victòria a casa, i Valentin Paret Peintre (Decathlon - AG2R). Volta a volta, han anat entrant tots a la panxa del pilot. També a De Gendt, que es va escapar l’última pujada i va poder homenatjar-se.

L’etapa s’ha resolt amb un esprint d’una vintena de corredors que també s’ha endut Tadej Pogacar, demostrant que no només ha estat el millor en les etapes de muntanya, també en una arribada a l’esprint. Quatre de set etapes, la general de la Volta i els premis de la muntanya i la regularitat per a l’eslovè.

Pogacar atresora un palmarès admirable, tant per totes les curses que ha guanyat, com per la precocitat en aconseguir-les i la manera de fer-ho, amb atacs llunyans si molt li convé. Va guanyar el seu primer Tour de França l’any del seu debut el 2020, amb 21 anys i 364 dies, el segon corredor més jove en fer-ho des d’Henri Cornet l’any 1904, i amb 20 anys havia esdevingut el ciclista més jove en guanyar un ronda per etapes de l’UCI World Tour en endur-se el Tour de Califòrnia.

L’eslovè ha inscrit el seu nom a la Volta de Catalunya, la tercera ronda per etapes més antiga del món per darrere del Tour i el Giro. S’afegeix a llegendes del ciclisme mundial com Primoz Roglic, Miguel Indurain, Luis Ocaña, Jacques Anquetil o Eddy Merckx, i els catalans Joaquim Rodríguez, Miquel Poblet o Marià Cañardo. Alhora que la Volta llueix el nom de Tadej Pogacar en el seu llistat de vencedors.

Ara, en la competició que des de la distància manté amb Jonàs Vingegaard, caldria que el danès es proposés de guanyar la Volta del 2025 i, per reblar-ho, que s’hi trobés amb un Tadej Pogacar disposat a defensar el seu títol.