Les manresanes Carla Fargas i Arlet Serracanta, campiones estatals infantils de waterpolo

La selecció catalana infantil femenina de waterpolo, entrenada per la manresana Carla Fargas i amb la jugadora del CN Manresa Arlet Serracanta a les seves files, es va proclamar campiona d'Espanya per seleccions autonòmiques i, a més, sense perdre cap partit, en el torneig que es va disputar a Madrid. Catalunya va ser molt superior a tots els seus rivals, com demostren els dos últims resultats, dos 11-1, contra Euskadi en les semifinals i Andalusia en la final.

Serracanta, jugadora aportada pel club manresà després de força temps sense que cap waterpolista del club fos seleccionat, va disputar els quatre partits i va anotar un gol, de penal, contra Euskadi. Catalunya va vèncer en la fase preliminar l'equip amfitrió, Madrid, per 11-3. Després, en els quarts de final va superar per 14-4 el conjunt de Navarra abans d'arribar als dos últims enfrontaments, les dues clares victòries davant de les basques i les andaluses. Aquestes van ser segones del campionat i Madrid, que va perdre per 9-10 contra Andalusia en la seva semifinals, es va penjar el bronze en derrotar Euskadi en la consolació també per un gol, 6-7.

El domini de Catalunya va ser absolut i les seves representants també es van endur els premis individuals. La millor portera va ser Júlia Teodoro, del CN Sabadell, i la més valuosa del torneig, Daniela Peñalver, del Mediterrani.