El Covisa Manresa visitarà Lleida i l'Esparreguera rebrà l'Hospitalet Bellsport a la Copa Catalunya

El Covisa Manresa visitarà el Lamsauto Lleida, el proper 8 d'abril a les nou de la nit, i l'Esparreguera haurà rebut abans, el dia 2 a dos quarts de deu, l'Hospitalet Bellsport en els partits dels equips de casa nostra de la fase 6 de la Copa Catalunya.

Pel que fa a l'eliminatòria dels manresans, el seu rival, el Lleida, és el líder del grup 2 de Tercera Divisió, la categoria immediatament inferior a la dels homes de Paco Cachinero. Els lleidatans dominen la seva competició per sobre de la Penya Esplugues i del Salou. El duel es disputarà dos dies després que el Covisa hagi retornat a la competició un cop superades les dues setmanes d'aturada. Haurà jugat contra el Cerdanyola al Pujolet.

En la ronda anterior, l'equip de la Terra Ferma va desfer-se del Palau d'Anglesola per 2-6. Abans, havia vençut dos conjunts de les nostres comarques, el Bellver, per 4-6, i el Masquefa, per 2-4. Pel que fa al Covisa, en el seu únic partit jugat fins ara va derrotar el Futsal Vilomara per un exigu 2-3. La temporada passada, el sostre dels bagencs van ser els quarts de final, en què van ser eliminats pel Sala 5 Martorell per 3-5.

Pel que fa a l'Esparreguera, arribarà al partit contra l'Hospitalet Bellsport, també de categoria superior, en una situació complicada en el mateix grup en què el Lleida és líder, ja que hi ocupa la tretzena posició de setze equips. Els jugadors del Baix Nord han passat tres rondes. En la 3 van deixar fora l'Abrera, en un derbi, per penals després d'empatar el partit (4-4). També van necessitar del desempat per derrotar el Molins (3-3) i ho van tenir més fàcil per derrotar l'Alforja (3-9).

La resta de partits de la fase són Les Corts-Barceloneta; Escola Pia-Natació Sabadell; Rubí-Cerdanyola; Ciutat de Mataró-Marlex Mataró i Boscosants-La Unión.