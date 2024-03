Pluja de podis a la segona fase de la Copa Catalana de base 6-9 de gimnàstica

Els clubs del Baix Llobregat Nord (Esparreguera, Olesa, Martorell i Abrera) i l'Egiba de Manresa van pujar repetides vegades als podis de la segona fase de la Copa Catalana 6-9 de base de gimnàstica artística femenina, que va tenir lloc a Olot.

Per equips va destacar a victòria del CG Esparreguera en les petites de 8 anys (B8P). També van fer podi el CG Olesa en B6P (petites de sis anys), en segon lloc, el mateix que el Martorell GC en B6G (grans de sis anys). En aquesta mateixa categoria, l'Olesa va ser quart, l'Esparreguera cinquè i els equips de l'Egiba, sisè i novè.

En les competicions individuals, en B6P, or general i en asimètriques per a Leire Bello (Martorell) i bronze general i plata en asimètriques de Berta Cumplido (Olesa). En B6M (mitjanes), segon lloc en salt de Júlia Monteagudo (Egiba) i de Daniela Tello (Esparreguera); em B6G, Laia Santiago (Esparreguera) va ser segona. Karen Garcia (Olesa), tercera i or en barra i Elia Navarro (Egiba), quarta i or en salt.

En B7P, bronze general i plata en barra de Natalia Ciolacu (Abrera) i bronze en barra d'Ainara Vázquez (Esparreguera). En B8P, victòria absoluta de Jana Sanz (Esparreguera), que també va guanyar en terra i va ser segona en barra. Segon lloc general i en asimètriques per a Daniela Paredes (Abrera) i bronze en aquest aparell d'Alaia Estragués (Esparreguera).

En B8G, Elsa Rodríguez (Olesa) va guanyar l'or en asimètriques. Finalment, en B9, Claudia Carretero (Egiba) va ser plata en el concurs general i en asimètriques i Martina Borreguero (Abrera), bronze en el mateix aparell.