El Cadí la Seu sempre recordarà quatre pròrrogues que li donen mitja vida (99-95)

Serà difícil que els aficionats al bàsquet de la Seu d'Urgell oblidin aquest Dijous Sant. El Cadí va necessitar quatre pròrrogues per aconseguir una victòria èpica i imprescindible. El Gran Canària, establert en la penúltima posició, la que marca el descens, gairebé des de l'inici del curs es podia posar a un triomf si vencia al Palau d'Esports. Les insulars, amb vuit jugadores disponibles, tres de les quals van quedar eliminades, havien guanyat els quatre últims partits i en totalitzaven vuit per nou d'unes urgellenques que no acaben de lligar la permanència. Després de la muntanya russa emocional no està feta, però es veu molt millor.

Si ens fixem en el partit, l'eslovaca Veronika Remenarova, autora de 29 punts i de 38 de valoració, va ser una de les heroïnes. Però n'hi va haver més. El partit s'hauria pogut acabar en els quaranta minuts si els col·legiats no haguessin permès que, amb 64-62 i a cinc segons, Washington envaís la zona en tirar els tirs lliures a fallar, agafés el rebot i possibilités el bàsque de Fall, probablement fent passes. Després, Palma va errar un triple que va portar al segon temps suplementari. Washington va forçar el tercer amb una penetració i, en la més extraordinària, Júlia Soler va conduir al quart amb un triple amb 86-89 a falta de dos segons. Les insulars ja no van resistir l'última pròrroga.

El Cadí té perdut l'average amb les canàries, a les quals avantatja de dos partits. Diumenge visita el descendit Bembibre i després rep l'Estudiantes, visita el Jairis i acaba a casa amb el València.