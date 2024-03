El Madrid remunta setze punts a Europa abans de rebre el Baxi diumenge

El Reial Madrid ha sumat un triomf més a l'Eurolliga en derrotar l'Estrella Roja per 101-94 en un partit en què ja no s'hi jugava res, un dia i mig abans de rebre el Baxi Manresa al mateix escenari, el WiZink Center. Els serbis, avantpenúltims de la competició i sense opcions de classificació, han aprofitat la relaxació blanca en alguns moments per arribar a vèncer per 16 punts en el tercer quart (54-70), però l'equip de Chus Mateo ha entrat al partit amb un parcial de 13-0 i, al final, s'ha basat en una gran actuació de Musa, autor de 30 punts, per acabar guanyant.

De fet, el tècnic local ha donat descans a tres puntals de l'equip com Campazzo, Poirier i Deck de cara al tram final de la temporada. Durant el duel ha recuperat Llull i Sergio Rodríguez, que s'havien perdut els últims partits per diverses afectacions físiques, i el canari ha estat el que ha liderat l'equip amb un parcial de 9-0 al primer quart. Però un Estrella Roja molt seriós, conduït per Adam Hanga, motivat en la tornada a Madrid, i Nemanja Nedovic, ha anat gairebé sempre per davant i ha assolit la màxima diferència impulsat per l'hongarès.

La pujada de la intensitat defensiva blanca, de tota manera, ha estat un obstacle complicat de salvar per als balcànics. Tot i això, a l'inici de l'últim període han tornat a agafar la davantera (77-84). Però la precipitació i la qualitat madridista han determinat el resultat final.